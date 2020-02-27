СМИ: в России подготовили проект транспортной стратегии до 2036 года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Проект транспортной стратегии до 2036 года, предполагающий существенный рост грузовых и пассажирских перевозок, подготовили в России, пишет газета Проект транспортной стратегии до 2036 года, предполагающий существенный рост грузовых и пассажирских перевозок, подготовили в России, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий документ.

Документ датирован февралем и содержит два сценария развития событий. В базовом сценарии на первом этапе (до 2024 года) предусмотрено исполнение майских указов, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн, развитие автодорожного коридора Европа—Западный Китай и коридоров Север—Юг, полноценное развитие Севморпути (СМП). Учитывается строительство ВСМ "Евразия". Приоритетным направлением будет развитие сети федеральных автодорог с инвестициями 11 триллионов рублей.

На втором этапе (до 2036 года) предлагается сфокусироваться на росте мобильности населения, стимулируя его через федеральные и региональные госпрограммы, разработанные на основе проектного управления. Консервативный сценарий "предполагает сохранение текущих тенденций развития транспортной системы". Оно будет сдерживаться концентрацией населения в крупных городах и конкретно в Москве, низкой инвестиционной активностью, ростом нагрузки на бюджетную систему.

Ожидаются повсеместное повышение роли городов и рост городского населения. Возможны резкие колебания спроса на перевозки экспортных массовых грузов, в первую очередь угля, что потребует создания значительных резервов пропускной способности транспортной сети. Отмечается, что в обоих сценариях быстрее всего будут расти грузоперевозки на воздушном и железнодорожном транспорте (прирост к уровню 2018 года на 67–74% и 56–62%, соответственно), чуть медленнее - на автомобильном (51–57%). Погрузка железнодорожных грузов оценена более консервативно, чем предполагает долгосрочная программа развития РЖД до 2025 года.