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СМИ: в России подготовили проект транспортной стратегии до 2036 года
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РИА Новости

СМИ: в России подготовили проект транспортной стратегии до 2036 года

09:20 27.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкАвтодорога "Кола" в Кондопожском районе Республики Карелия
Автодорога Кола в Кондопожском районе Республики Карелия
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Автодорога "Кола" в Кондопожском районе Республики Карелия. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Проект транспортной стратегии до 2036 года, предполагающий существенный рост грузовых и пассажирских перевозок, подготовили в России, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий документ.
Документ датирован февралем и содержит два сценария развития событий. В базовом сценарии на первом этапе (до 2024 года) предусмотрено исполнение майских указов, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн, развитие автодорожного коридора Европа—Западный Китай и коридоров Север—Юг, полноценное развитие Севморпути (СМП). Учитывается строительство ВСМ "Евразия". Приоритетным направлением будет развитие сети федеральных автодорог с инвестициями 11 триллионов рублей.
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На втором этапе (до 2036 года) предлагается сфокусироваться на росте мобильности населения, стимулируя его через федеральные и региональные госпрограммы, разработанные на основе проектного управления. Консервативный сценарий "предполагает сохранение текущих тенденций развития транспортной системы". Оно будет сдерживаться концентрацией населения в крупных городах и конкретно в Москве, низкой инвестиционной активностью, ростом нагрузки на бюджетную систему.
Ожидаются повсеместное повышение роли городов и рост городского населения. Возможны резкие колебания спроса на перевозки экспортных массовых грузов, в первую очередь угля, что потребует создания значительных резервов пропускной способности транспортной сети. Отмечается, что в обоих сценариях быстрее всего будут расти грузоперевозки на воздушном и железнодорожном транспорте (прирост к уровню 2018 года на 67–74% и 56–62%, соответственно), чуть медленнее - на автомобильном (51–57%). Погрузка железнодорожных грузов оценена более консервативно, чем предполагает долгосрочная программа развития РЖД до 2025 года.
Внутренний водный транспорт, по проекту стратегии, к 2036 году нарастит перевозки на 33% к уровню 2018 года. Авиация по приросту перевозок пассажиров будет кратно превосходить иные виды транспорта. К 2036 году пассажиропоток на авиатранспорте вырастет в три раза к уровню 2018 года, тогда как железная дорога и метрополитен не приблизятся и к 50% прироста. Стратегия предусматривает рост перевалки грузов морскими портами на 51–58%, до 1,23–1,29 миллиарда тонн. Объем перевозок по Севморпути в базовом сценарии в 2025 году он составит 82 миллиона тонн, в консервативном — 65 миллионов тонн, в 2036 году — 105 миллиона тонн и 85 миллиона тонн, соответственно.
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