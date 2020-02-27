Симоньян отреагировала на недопуск Sputnik на Дельфийский форум

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Греции в связи с недопуском представителя Sputnik на Дельфийский экономический форум.

"Дельфийский форум проходит под патронажем президента Греции, и у меня к нему есть вопрос: когда политическая цензура вернулась на родину демократии?" — заявила Симоньян РИА Новости, комментируя ситуацию.

В прошлом году международное агентство Sputnik договорилось об информационном партнерстве с организаторами V ежегодного Дельфийского экономического форума, который пройдет в Греции с 5 по 8 марта.

Организаторы предложили, чтобы модератором дискуссии "Оценка отношений России с США и Европейским союзом: новый старт или нескончаемые контрасты?" выступил представитель Sputnik. Однако 21 февраля МИА "Россия сегодня" получило письмо из оргкомитета, в котором представителя Sputnik просили отказаться от участия в мероприятии "в связи с многочисленными протестами докладчиков и спонсоров".