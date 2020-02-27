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Медиавойны
2020-02-27T09:46+0300
https://ria.ru/20200227/1565261665.html
Симоньян отреагировала на недопуск Sputnik на Дельфийский форум
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РИА Новости

Симоньян отреагировала на недопуск Sputnik на Дельфийский форум

09:20 27.02.2020 (обновлено: 09:46 27.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлавный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Греции в связи с недопуском представителя Sputnik на Дельфийский экономический форум.

"Дельфийский форум проходит под патронажем президента Греции, и у меня к нему есть вопрос: когда политическая цензура вернулась на родину демократии?" — заявила Симоньян РИА Новости, комментируя ситуацию.

В прошлом году международное агентство Sputnik договорилось об информационном партнерстве с организаторами V ежегодного Дельфийского экономического форума, который пройдет в Греции с 5 по 8 марта.
Организаторы предложили, чтобы модератором дискуссии "Оценка отношений России с США и Европейским союзом: новый старт или нескончаемые контрасты?" выступил представитель Sputnik. Однако 21 февраля МИА "Россия сегодня" получило письмо из оргкомитета, в котором представителя Sputnik просили отказаться от участия в мероприятии "в связи с многочисленными протестами докладчиков и спонсоров".
В сообщении также отмечалось, что учредители "на 100% финансируются из частных источников и сильно зависят от взносов". На просьбу указать конкретных недовольных, чтобы уладить все споры до начала форума, последовал категорический отрицательный ответ.
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МедиавойныSputnikМаргарита СимоньянГрецияРоссияОбщество
Популярные комментарии
Симоньян пора на пенсию заниматься воспитанием своего чада. А журналистика явно не ее призвание. В этом деле она полный профан, как впрочем и ее муж Кеосаян, делающий бестолковую передачу на ТВ.
27 февраля, 10:20
Рулон Обоев
13300125
Симоньян умница! Вот только услышит ли её Родина демократии? У них ведь демократия настоящая: Спонсор сказал нет - значит не доспукаем! :-)
27 февраля, 09:28
ЕМЕвгений Мирный
2600109
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