Южнокорейские ученые не обнаружили в коронавирусе признаков мутации

СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. Анализ генома Анализ генома коронавируса пока не показал признаков его мутации, что может означать более высокую вероятность скорой разработки лекарства, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Южной Кореи

"Результат сравнения нуклеотидной последовательности коронавируса COVID-2019 из 103 опубликованных образцов (из 16 стран, включая Южную Корею) показал совпадение на 99.89~100% … Отсутствие генетических изменений в COVID-2019 означает, что на данный момент нет опасности появления ошибки в ходе генетического тестирования или повышения инфекционности в результате мутации", - говорится в заявлении KCDC.

Как заявила глава KCDC Чон Ын Гён, отсутствие значимых изменений в геноме вируса дает возможность ожидать "скорого появления" результатов исследований, которые помогут в лечении или профилактике вируса.