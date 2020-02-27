Южнокорейские ученые не обнаружили в коронавирусе признаков мутации

СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. Анализ генома коронавируса пока не показал признаков его мутации, что может означать более высокую вероятность скорой разработки лекарства, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Южной Кореи.
"Результат сравнения нуклеотидной последовательности коронавируса COVID-2019 из 103 опубликованных образцов (из 16 стран, включая Южную Корею) показал совпадение на 99.89~100% … Отсутствие генетических изменений в COVID-2019 означает, что на данный момент нет опасности появления ошибки в ходе генетического тестирования или повышения инфекционности в результате мутации", - говорится в заявлении KCDC.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Как заявила глава KCDC Чон Ын Гён, отсутствие значимых изменений в геноме вируса дает возможность ожидать "скорого появления" результатов исследований, которые помогут в лечении или профилактике вируса.
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее за один день со среды возросло на 449 и достигло 1 595 человек, выздоровели 24, скончались 12. Данные анализов еще 21 097 человек находятся в работе.