В Госдуму внесли поправку о дате и времени голосования по Конституции

"Предлагается закрепить в статье 2 законопроекта (посвященной вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования), что днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем. Указывается, что общероссийское голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени", - сказали в комитете.