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В Госдуму внесли поправку о дате и времени голосования по Конституции
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РИА Новости

В Госдуму внесли поправку о дате и времени голосования по Конституции

09:20 27.02.2020 (обновлено: 10:57 27.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
Как сообщили журналистам в пресс-службе комитета ГД, авторами поправки стали депутат Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас.
"Предлагается закрепить в статье 2 законопроекта (посвященной вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования), что днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем. Указывается, что общероссийское голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени", - сказали в комитете.
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Андрей КлишасКонституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
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