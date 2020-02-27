Организаторы Дельфийского форума отказали Sputnik в участии

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Организаторы Дельфийского экономического форума отказали представителю Организаторы Дельфийского экономического форума отказали представителю Sputnik в участии в деловой программе мероприятия, объяснив это протестами докладчиков и спонсоров форума.

Как пояснили представители МИА "Россия сегодня" , в 2019 году международное агентство Sputnik договорилось об информационном партнерстве с организаторами V ежегодного Дельфийского экономического форума, который пройдет в Греции с 5 по 8 марта под патронатом греческого президента.

"Учитывая положительный прошлогодний опыт такого сотрудничества, мы решили его продолжить и заблаговременно заплатили спонсорский взнос в сентябре 2019 года. Второго февраля 2020 года организаторы предложили, чтобы модератором запланированной на форуме тематической дискуссии "Оценка отношений России с США и Европейским союзом: новый старт или нескончаемые контрасты?" выступил представитель нашего агентства. Мы согласились и сообщили, что вести секцию готова руководитель Sputnik International Татьяна Кухарева", - отметили в агентстве.

Однако 21 февраля в МИА "Россия сегодня" поступило письмо из оргкомитета, в котором организаторы форума просили представителя Sputnik отказаться от модерации дискуссии по российской тематике "в связи с многочисленными протестами докладчиков и спонсоров". "Нам очень жаль, но мы на 100 % финансируемся из частных источников и сильно зависим от взносов наших спонсоров", – говорилось в сообщении оргкомитета форума.