Организаторы Дельфийского форума отказали Sputnik в участии

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Организаторы Дельфийского экономического форума отказали представителю Sputnik в участии в деловой программе мероприятия, объяснив это протестами докладчиков и спонсоров форума.
Как пояснили представители МИА "Россия сегодня", в 2019 году международное агентство Sputnik договорилось об информационном партнерстве с организаторами V ежегодного Дельфийского экономического форума, который пройдет в Греции с 5 по 8 марта под патронатом греческого президента.
"Учитывая положительный прошлогодний опыт такого сотрудничества, мы решили его продолжить и заблаговременно заплатили спонсорский взнос в сентябре 2019 года. Второго февраля 2020 года организаторы предложили, чтобы модератором запланированной на форуме тематической дискуссии "Оценка отношений России с США и Европейским союзом: новый старт или нескончаемые контрасты?" выступил представитель нашего агентства. Мы согласились и сообщили, что вести секцию готова руководитель Sputnik International Татьяна Кухарева", - отметили в агентстве.
Однако 21 февраля в МИА "Россия сегодня" поступило письмо из оргкомитета, в котором организаторы форума просили представителя Sputnik отказаться от модерации дискуссии по российской тематике "в связи с многочисленными протестами докладчиков и спонсоров". "Нам очень жаль, но мы на 100 % финансируемся из частных источников и сильно зависим от взносов наших спонсоров", – говорилось в сообщении оргкомитета форума.
"На просьбу указать конкретных недовольных спонсоров и выступающих с тем, чтобы мы смогли снять все их озабоченности до начала тематической дискуссии, нами был получен категорический отрицательный ответ. Более того, организаторы проинформировали нас, что уже подобрали другого модератора, редактора европейского отдела Financial Times Бена Холла", - сообщили представители МИА "Россия сегодня".