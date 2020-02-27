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Эксперт рассказал, сколько людей может заразить больной коронавирусом
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РИА Новости

Эксперт рассказал, сколько людей может заразить больной коронавирусом

09:05 27.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в маске
Девушка в маске
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка в маске. Архивное фото
ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Один инфицированный новым коронавирусом человек может в среднем заразить от двух до трех человек, чем объясняется высокая скорость распространения заболевания, заявил в четверг на пресс-конференции глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
"Инфицирование при нынешней эпидемии, возможно, происходит активнее, чем при SARS, если исходить из имеющихся на данный момент статистических данных. Один зараженный, вероятно, может заразить от двух до трех человек", - заявил Чжун Наньшань.
По его словам, именно это и объясняет необычайно быстрое распространение инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.
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Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗКитайУханьВ мире
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