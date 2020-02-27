Источник: КНДР планирует вывезти во Владивосток иностранцев

"Этот вопрос пока находится в стадии обсуждения. Намерения есть, но окончательная договоренность пока не достигнута. Пхеньян хочет вывезти во Владивосток иностранцев, которые транзитом поедут в свои страны. Россиян этим бортом вывозить не планируется", - сказал собеседник агентства.