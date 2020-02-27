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Источник: КНДР планирует вывезти во Владивосток иностранцев
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РИА Новости

Источник: КНДР планирует вывезти во Владивосток иностранцев

09:02 27.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПарк фонтанов Мансудэ в Пхеньяне
Парк фонтанов Мансудэ в Пхеньяне
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Парк фонтанов Мансудэ в Пхеньяне. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Власти КНДР рассматривают возможность организовать разовый рейс во Владивосток, на котором вывезут из Пхеньяна иностранцев, решивших уехать в свои страны, сообщил РИА Новости источник в дипломатической отрасли РФ.
"Этот вопрос пока находится в стадии обсуждения. Намерения есть, но окончательная договоренность пока не достигнута. Пхеньян хочет вывезти во Владивосток иностранцев, которые транзитом поедут в свои страны. Россиян этим бортом вывозить не планируется", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на обратном пути в Пхеньян самолет пассажиров не возьмет. По предварительным данным, рейс могут назначить на начало марта.
Ранее сообщалось, что КНДР объявила о запуске "национальной чрезвычайной карантинной системы", усилила наблюдение и ввела всевозможные меры для предотвращения распространения коронавируса на своей территории. Все рейсы авиакомпании Air China из Китая в КНДР на февраль отменены, также отменили рейсы Air Koryo Пхеньян - Владивосток. Железнодорожное сообщение с Китаем и Россией приостановлено. Северная Корея организовала региональные диспетчерские пункты по всей стране, чтобы следить за выполнением мер по предотвращению распространения вируса.
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Распространение нового коронавирусаПхеньянВладивостокКНДРВ мире
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