Источник: КНДР планирует вывезти во Владивосток иностранцев

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Власти КНДР рассматривают возможность организовать разовый рейс во Владивосток, на котором вывезут из Пхеньяна иностранцев, решивших уехать в свои страны, сообщил РИА Новости источник в дипломатической отрасли РФ.
"Этот вопрос пока находится в стадии обсуждения. Намерения есть, но окончательная договоренность пока не достигнута. Пхеньян хочет вывезти во Владивосток иностранцев, которые транзитом поедут в свои страны. Россиян этим бортом вывозить не планируется", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на обратном пути в Пхеньян самолет пассажиров не возьмет. По предварительным данным, рейс могут назначить на начало марта.
Ранее сообщалось, что КНДР объявила о запуске "национальной чрезвычайной карантинной системы", усилила наблюдение и ввела всевозможные меры для предотвращения распространения коронавируса на своей территории. Все рейсы авиакомпании Air China из Китая в КНДР на февраль отменены, также отменили рейсы Air Koryo Пхеньян - Владивосток. Железнодорожное сообщение с Китаем и Россией приостановлено. Северная Корея организовала региональные диспетчерские пункты по всей стране, чтобы следить за выполнением мер по предотвращению распространения вируса.