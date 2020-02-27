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Индия эвакуировала 124 человека с судна Diamond Princess
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РИА Новости

Индия эвакуировала 124 человека с судна Diamond Princess

08:59 27.02.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоСудно Diamond Princess в порту Йокогама
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
© РИА Новости / Иван Захарченко
Судно Diamond Princess в порту Йокогама. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев – РИА Новости. Власти Индии эвакуировали 124 человека с круизного судна Diamond Princess, прибывшего в Японию 3 февраля и вставшего на карантин в связи с распространившимся на борту коронавирусом, сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Рейс Air India из Токио только что приземлился в Дели, доставил 119 индийцев и 5 граждан из Шри-Ланки, Непала, Южной Африки и Перу, которые были на карантине на борту Diamond Princess в связи с коронавирусом COVID19", - написал Джайшанкар в Twitter.
Ранее телеканал NHK сообщил, что число инфицированных членов экипажа и пассажиров лайнера Diamond Princess, карантин на котором официально закончился 19 февраля, достигло 705. Четверо заразившихся пассажиров преклонного возраста скончались. Коронавирус попал на судно предположительно от пассажира, который сошел в Гонконге.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.
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Распространение нового коронавирусаМИД ИндииЯпонияИндияУханьВ мире
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