Индия эвакуировала 124 человека с судна Diamond Princess

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев – РИА Новости. Власти Власти Индии эвакуировали 124 человека с круизного судна Diamond Princess, прибывшего в Японию 3 февраля и вставшего на карантин в связи с распространившимся на борту коронавирусом , сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Рейс Air India из Токио только что приземлился в Дели, доставил 119 индийцев и 5 граждан из Шри-Ланки, Непала, Южной Африки и Перу, которые были на карантине на борту Diamond Princess в связи с коронавирусом COVID19", - написал Джайшанкар в Twitter

Ранее телеканал NHK сообщил, что число инфицированных членов экипажа и пассажиров лайнера Diamond Princess, карантин на котором официально закончился 19 февраля, достигло 705. Четверо заразившихся пассажиров преклонного возраста скончались. Коронавирус попал на судно предположительно от пассажира, который сошел в Гонконге.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.