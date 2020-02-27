Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T09:09+0300
https://ria.ru/20200227/1565261034.html
Источник нового коронавируса мог быть не в Китае, считает эксперт
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_73f6dcfe2263331b7c0d1d54a163a415.jpg
РИА Новости

Источник нового коронавируса мог быть не в Китае, считает эксперт

08:56 27.02.2020 (обновлено: 09:09 27.02.2020)
4797
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Вспышка COVID-19 была впервые зарегистрирована в китайской провинции Хубэй, однако это вовсе не означает, что источник нового коронавируса зародился именно здесь, заявил в четверг на пресс-конференции глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
"Что касается предположений и прогнозов по эпидемической ситуации, мы прежде всего рассматриваем Китай, не учитывая другие страны. В настоящее время за границей появились случаи (заражения коронавируса), и, хотя вспышка эпидемии впервые была обнаружена в КНР, вовсе не обязательно, что источник болезни возник в Китае", - заявил Чжун Наньшань.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже достигло 78,5 тысяч человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.
2124036
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
Рекомендуем
Статуя Фемиды
Под Саратовом будут судить подростка, везшего тело на санках
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Завтрак
Самый важный прием пищи. В какое время надо есть, чтобы похудеть
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Друзья пьют пиво
Пиво — не для бедных: пенному напитку назначат минимальную цену
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Даниил и Оксана Руденко
Грибник-самоубийца и его помощники: на Алтае ищут двоих подростков
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Лабораторные исследования
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18 b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Капельницы
Раненная школьником в Ульяновске учительница остается в реанимации
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Девушка в маске
Эксперт рассказал, сколько людей может заразить больной коронавирусом
Пляж в Австралии
На австралийском пляже нашли странное существо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Косачев оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ
11:38Названа новая опасность газированных напитков
11:38Выработать договоренность по замене ДСНВ уже сложно, заявили в МИД
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
11:09Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
Лента новостейМолния