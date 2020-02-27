Источник нового коронавируса мог быть не в Китае, считает эксперт

ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Вспышка COVID-19 была впервые зарегистрирована в китайской провинции Хубэй, однако это вовсе не означает, что источник нового коронавируса зародился именно здесь, заявил в четверг на пресс-конференции глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
"Что касается предположений и прогнозов по эпидемической ситуации, мы прежде всего рассматриваем Китай, не учитывая другие страны. В настоящее время за границей появились случаи (заражения коронавируса), и, хотя вспышка эпидемии впервые была обнаружена в КНР, вовсе не обязательно, что источник болезни возник в Китае", - заявил Чжун Наньшань.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже достигло 78,5 тысяч человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.