В Крыму призвали Помпео не учить Россию жить

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал госсекретаря США Майка Помпео прекратить спекулировать Крымом и учить жить Россию.

Ранее Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма . По его словам, США не признают и никогда не признают "притязания России на суверенитет над полуостровом".

"Помпео пора уже прекратить спекулировать российским статусом Крыма, учить Россию , как жить, и вмешиваться во внутренние дела другого государства. Пора начать вести себя политкорректно и дипломатично, а не пытаться посягать на целостность Российской Федерации", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, Крым вернулся навсегда в состав России, как бы кто ни оттягивал признания данного факта.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.