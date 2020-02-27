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В Крыму призвали Помпео не учить Россию жить
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РИА Новости

В Крыму призвали Помпео не учить Россию жить

08:52 27.02.2020 (обновлено: 10:55 27.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАндреевский флаг в Севастополе
Андреевский флаг в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Андреевский флаг в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал госсекретаря США Майка Помпео прекратить спекулировать Крымом и учить жить Россию.
Ранее Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма. По его словам, США не признают и никогда не признают "притязания России на суверенитет над полуостровом".
"Помпео пора уже прекратить спекулировать российским статусом Крыма, учить Россию, как жить, и вмешиваться во внутренние дела другого государства. Пора начать вести себя политкорректно и дипломатично, а не пытаться посягать на целостность Российской Федерации", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Крым вернулся навсегда в состав России, как бы кто ни оттягивал признания данного факта.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Вчера, 13:23
Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть Крым в ближайшее время
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Майк ПомпеоЮрий ГемпельРеспублика КрымРоссияСШАПолитика
Популярные комментарии
Считаю, что нашему МИДу необходимо вызывать Послов к себе в МИД по каждому подобному заявлению высших должностных лиц ведущих Западных стран, а так же стран с оголтелой русофобией, так вот, вызывать их Послов и вручать шаблонную бумагу о недопустимости вмешательства во внутренние дела  нашего Государства,, на бестактность в отношении нашего внутреннего законодательства..И пусть хоть каждый день ездят, и даже по несколько раз по каждому высказыванию любого Государственного служащего их стран первой категории в «табеле о рангах»,. И пусть эти Послы в очереди друг за другом стоят.. Когда-то, и очень скоро, им надоест словесно измываться над нашими законами, народом, и осуществлять подобные дестабилизирующие и усиливающие международную напряженность во взаимоотношениях. между странами в мире провокационные действия..Очень быстро надоест. Особенно их послам..
27 февраля, 09:18
Леонид .
8731002
Почему бы и нет? Взять и ввести такую практику. И пусть оправдываются за своих "умников".
27 февраля, 09:26
lyuda.terenteva.55
4010001
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