В Крыму призвали Помпео не учить Россию жить

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал госсекретаря США Майка Помпео прекратить спекулировать Крымом и учить жить Россию.
"Помпео пора уже прекратить спекулировать российским статусом Крыма, учить Россию, как жить, и вмешиваться во внутренние дела другого государства. Пора начать вести себя политкорректно и дипломатично, а не пытаться посягать на целостность Российской Федерации", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Крым вернулся навсегда в состав России, как бы кто ни оттягивал признания данного факта.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".