Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Аналитики агентства "Автостат" назвали лидеров российского автомобильного экспорта.
Самым популярной моделью оказался кроссовер Skoda Kodiaq. По итогам 2019 года из России за пределы Евразийского экономического союза поставили десять тысяч таких машин. Их производят на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.
На одну позицию опустился лидер прошлогоднего рейтинга – LADA 4X4. Объем экспорта внедорожников составил 8 тысяч единиц.
Замкнула тройку лидеров другая LADA – Vesta – с результатом 5,9 тысячи машин.
Среди самых популярных автомобилей также оказались LADA Xray (1,5 тысячи), Volkswagen Polo (1,4 тысячи), Hyundai Accent/Solaris (1008 машин), LADA Largus (803 машины), KIA Rio (635), LADA Granta (605) и Skoda Rapid (465).
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