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Обвиняемая в убийстве дочери из-за хлебных крошек омичка отрицает вину
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РИА Новости

Обвиняемая в убийстве дочери из-за хлебных крошек омичка отрицает вину

08:48 27.02.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
ОМСК, 27 фев – РИА Новости. Жительница Омска, которую судят за убийство двухлетней дочери из-за хлебных крошек, отказалась признавать вину и вновь возложила ответственность за преступление на умершего сожителя, сообщили РИА Новости в прокуратуре Омской области.
Ранее гособвинитель предложила суду назначить подсудимой 13 лет лишения свободы. В четверг обвиняемая в убийстве выступила с последним словом.
"Вину в убийстве она не признала и вновь повторила, что это был сожитель. Это было все, что она сказала", - пояснили в прокуратуре, добавив, что приговор огласят 3 марта в Омском областном суде.
По версии следствия, преступление произошло 9 мая 2019 года в Омске. Нетрезвая 28-летняя мать двоих детей (трехлетнего сына и двухлетней дочери), увидев, что дочь, которая ела булочку, накрошила, стала со злостью засовывать в рот девочке куски хлеба и собранные крошки. В результате дочка, сидевшая у матери на коленях, задохнулась и умерла. В управлении СК отметили, что тело девочки из дома вынес и спрятал сожитель женщины, который вскоре, 19 мая, скончался от алкогольной интоксикации. О преступлении стало известно только 6 июня, когда подруга подозреваемой женщины сообщила в полицию о пропаже ребенка. Следователи пояснили, что сначала фигурантка дела говорила, что произошёл несчастный случай, потом, что девочку убил сожитель, однако позже она созналась в убийстве. Семья состояла на учете как неблагополучная. Тело ребёнка до сих пор не найдено.
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Омская областьОмскПроисшествия
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