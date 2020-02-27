Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров

По данным ведомства, поиск двух подростков, пропавших в море вечером во вторник, не прекращался ночью, однако безрезультатно. Утром в четверг авиация возобновила работу, усилена и группировка на берегу.

"Всего к поисковым работам от единой государственной системы привлекается более 260 человек от МЧС России, службы спасения, сотрудников полиции, представители казачества и добровольцы", - говорится в сообщении.

Вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. По данным ГУ МЧС по региону, поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС и катер, также поднят беспилотник, выдвинулся из центра Сочи второй катер. Группировка сил, ведущих поиск, была увеличена до 200 человек.