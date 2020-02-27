Россияне смогут выехать в Приморье из Южной Кореи через другие страны

"Аврора" будет осуществлять чартерные рейсы, чтобы вывозить граждан РФ с Республики Корея. Всё работает в штатном режиме. Возможностей прибыть на территорию Приморского края масса: рейсы через Токио, Сингапур. Вариантов много, поэтому все возможности для возврата на территорию Приморского края есть", - сказал Шестаков в интервью ГТРК "Владивосток".