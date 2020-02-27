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Россияне смогут выехать в Приморье из Южной Кореи через другие страны
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РИА Новости

Россияне смогут выехать в Приморье из Южной Кореи через другие страны

08:39 27.02.2020
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© REUTERS / Kim Hong-JiДезинфекция рынка в Сеуле
Дезинфекция рынка в Сеуле
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Дезинфекция рынка в Сеуле
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Жители Дальнего Востока после ограничения авиасообщения с Южной Кореей могут вернуться на родину через другие страны, в том числе Японию, сообщил заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.
Ростуризм в среду рекомендовал туристам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана после сообщения Роспотребнадзора о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в этих странах. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в среду, что с 1 марта из-за коронавируса будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". "Аврора" будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех граждан РФ из Южной Кореи. "Аэрофлот" будет летать в Москву, и граждане, прилетающие из Республики Корея, также будут проходить через терминал F аэропорта "Шереметьево", как и те, что прилетают сейчас из КНР.
Дезинфекция рынка в Сеуле
Вчера, 16:34
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
"Аврора" будет осуществлять чартерные рейсы, чтобы вывозить граждан РФ с Республики Корея. Всё работает в штатном режиме. Возможностей прибыть на территорию Приморского края масса: рейсы через Токио, Сингапур. Вариантов много, поэтому все возможности для возврата на территорию Приморского края есть", - сказал Шестаков в интервью ГТРК "Владивосток".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже достигло 78,5 тысяч человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаКонстантин ШестаковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Южная КореяВладивостокПриморский крайОбщество
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