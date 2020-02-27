В Китае рассчитывают взять под контроль коронавирус к концу апреля

ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Эпидемию коронавируса в Эпидемию коронавируса в Китае получится взять под контроль, скорее всего, уже к концу апреля, заявил в четверг на пресс-конференции глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Чжун Наньшань сообщил, что ранее его команда создала модель прогнозирования развития эпидемии, согласно которой пик должен был прийтись на середину февраля, а далее эпидемия должна была пойти на спад. Анализируя статистические данные, можно заметить, что, действительно, к концу февраля число новых случаев заражения заметно сократилось.

"Мы в настоящий момент (при прогнозах - ред.) не берем в расчет другие страны, (эпидемическая – ред.) ситуация за границей сейчас меняется, и анализировать ее следует отдельно. Однако, что касается Китая, то с уверенностью могу сказать, что к концу апреля мы уже в основном возьмем под контроль эпидемическую ситуацию", - заявил Чжун Наньшань.

По его словам, зарубежные эпидемиологи, основываясь на собственных моделях прогнозирования, заявляли, что в начале февраля число зараженных новым коронавирусом достигнет 160 тысяч, при этом он не учитывали вмешательство и решительные меры китайского руководства для сдерживания эпидемии, а также отсрочку возобновления работы после новогодних каникул.

Он также сообщил, что направленные в авторитетные иностранные издания прогнозы его команды о том, что пик эпидемии придется на середину февраля, при этом число зараженных будет около 60-70 тысяч, были возвращены и не напечатаны, так как резко отличались от прогнозов иностранных специалистов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.