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В Китае рассчитывают взять под контроль коронавирус к концу апреля
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РИА Новости

В Китае рассчитывают взять под контроль коронавирус к концу апреля

08:36 27.02.2020 (обновлено: 09:23 27.02.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterМедицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
© REUTERS / Thomas Peter
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Эпидемию коронавируса в Китае получится взять под контроль, скорее всего, уже к концу апреля, заявил в четверг на пресс-конференции глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Чжун Наньшань сообщил, что ранее его команда создала модель прогнозирования развития эпидемии, согласно которой пик должен был прийтись на середину февраля, а далее эпидемия должна была пойти на спад. Анализируя статистические данные, можно заметить, что, действительно, к концу февраля число новых случаев заражения заметно сократилось.
"Мы в настоящий момент (при прогнозах - ред.) не берем в расчет другие страны, (эпидемическая – ред.) ситуация за границей сейчас меняется, и анализировать ее следует отдельно. Однако, что касается Китая, то с уверенностью могу сказать, что к концу апреля мы уже в основном возьмем под контроль эпидемическую ситуацию", - заявил Чжун Наньшань.
По его словам, зарубежные эпидемиологи, основываясь на собственных моделях прогнозирования, заявляли, что в начале февраля число зараженных новым коронавирусом достигнет 160 тысяч, при этом он не учитывали вмешательство и решительные меры китайского руководства для сдерживания эпидемии, а также отсрочку возобновления работы после новогодних каникул.
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Он также сообщил, что направленные в авторитетные иностранные издания прогнозы его команды о том, что пик эпидемии придется на середину февраля, при этом число зараженных будет около 60-70 тысяч, были возвращены и не напечатаны, так как резко отличались от прогнозов иностранных специалистов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
510100
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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