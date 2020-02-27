Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T08:34+0300
https://ria.ru/20200227/1565260584.html
Роскачество обнаружило следы пестицидов в блинной муке
https://cdn22.img.ria.ru/images/27039/84/270398475_0:26:501:307_1036x0_80_0_0_50424dc813923a58cabe1c30ec5ad3d6.jpg
РИА Новости

Роскачество обнаружило следы пестицидов в блинной муке

08:34 27.02.2020
903
CC BY 2.0 / Melissa Wiese / FlourМука
Мука
CC BY 2.0 / Melissa Wiese / Flour
Мука. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роскачество проверило 13 торговых марок блинной муки, выявив следы пестицидов в пяти образцах, но других нарушений, делающих эту продукцию опасной, не нашло, говорится в сообщении организации.
"Согласно результатам испытаний, вся мука была признана безопасной. Ни в одной смеси не было выявлено посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка, кишечной палочки... В пяти торговых марках были выявлены следовые количества пестицидов", - сообщает Роскачество.
Сахар
21 февраля, 08:35
Роскачество рассказало о вредных свойствах заменителей сахара
Претензий по вкусу, цвету и запаху к самим смесям у экспертов не было, но к готовым изделиям из них - были: у блинов из смеси 5 торговых марок имелся посторонний привкус, а у одной - посторонний запах, к изделиям из смеси двух торговых марок возникли замечания по эластичности и прочности.
Эксперты также подсчитали, сколько стоит 100 грамм блинов, выпеченных из исследуемых смесей, получив разброс цены от 2,54 до 14,51 рубля. Между тем, оценка смесей, из которых были испечены самые дорогие и самые дешевые блинчки, в рейтинге Роскачества была примерно одинаковой - 4,468 и 4,86 балла.
В проверке приняли участие 13 торговых марок блинной муки российского производства стоимостью от 25 до 165 рублей за упаковку весом от 0,25 килограмма до 1 килограмма. Мука была исследована по 386 показателям качества и безопасности.
2003104
Обсудить 0
РоскачествоРоссияОбщество
Рекомендуем
Статуя Фемиды
Под Саратовом будут судить подростка, везшего тело на санках
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Завтрак
Самый важный прием пищи. В какое время надо есть, чтобы похудеть
Друзья пьют пиво
Пиво — не для бедных: пенному напитку назначат минимальную цену
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Даниил и Оксана Руденко
Грибник-самоубийца и его помощники: на Алтае ищут двоих подростков
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Лабораторные исследования
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18 b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Капельницы
Раненная школьником в Ульяновске учительница остается в реанимации
Пляж в Австралии
На австралийском пляже нашли странное существо
Автомобиль Skoda Kodiaq
Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Косачев оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ
11:38Названа новая опасность газированных напитков
11:38Выработать договоренность по замене ДСНВ уже сложно, заявили в МИД
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
11:09Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
Лента новостейМолния