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Генпрокуратура снизила сумму иска к экс-мэру Владивостока
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РИА Новости

Генпрокуратура снизила сумму иска к экс-мэру Владивостока

08:32 27.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый во взяточничестве, во время заседания в Тверском суде Москвы
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый во взяточничестве, во время заседания в Тверском суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый во взяточничестве, во время заседания в Тверском суде Москвы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Защита экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева получила уточненное исковое заявление от Генпрокуратуры, в котором требуемая с бывшего главы города и его компаний сумма уменьшена с 3,2 до 1,4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости адвокат Александр Высоцкий.
"Получено уточненное исковое заявление от Генпрокуратуры к Пушкареву и его компаниям, где сумма снижена до 1,4 миллиарда рублей", - сказал Высоцкий.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
9 декабря 2019, 11:24
Суд арестовал имущество трех предприятий по иску ГП к Пушкареву
В группе компаний "Востокцемента" также прокомментировали информацию об уточненном иске.
"Нас услышали и действительно разобрались в цифрах, что привело к уменьшению требований более чем в два раза - с 3,2 миллиарда рублей до 1,4 миллиарда рублей", - сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "Востокцемент" Алексей Сысоев.
Советский районный суд Владивостока в январе начал рассмотрение иска ГП к Пушкареву и его компаниям на 3,2 миллиарда рублей. По ходатайству истца заседание отложено до 3 марта. Далее заседания пройдут 4, 6 марта, с 10 по 13 марта. Основанием для иска послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", заявляла Генпрокуратура. Ответчиками по иску выступают Андрей Лушников, сам Пушкарев, его брат и их предприятия.
В начале апреля 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Его брат из-за инвалидности получил условный срок, а Лушников - десять лет колонии, обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.
Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей. Лушников, по мнению следствия, за взятки закупал строительные материалы у "Востокцемента" по завышенным ценам.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
7 ноября 2019, 05:08
Экс-мэр Владивостока стал фигурантом еще одного дела, сообщил источник
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Игорь ПушкаревГенеральная прокуратура РФМоскваВладивостокПроисшествия
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