Генпрокуратура снизила сумму иска к экс-мэру Владивостока

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый во взяточничестве, во время заседания в Тверском суде Москвы. Архивное фото

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый во взяточничестве, во время заседания в Тверском суде Москвы

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Защита экс-мэра Владивостока Защита экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева получила уточненное исковое заявление от Генпрокуратуры , в котором требуемая с бывшего главы города и его компаний сумма уменьшена с 3,2 до 1,4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости адвокат Александр Высоцкий.

"Получено уточненное исковое заявление от Генпрокуратуры к Пушкареву и его компаниям, где сумма снижена до 1,4 миллиарда рублей", - сказал Высоцкий.

В группе компаний "Востокцемента" также прокомментировали информацию об уточненном иске.

"Нас услышали и действительно разобрались в цифрах, что привело к уменьшению требований более чем в два раза - с 3,2 миллиарда рублей до 1,4 миллиарда рублей", - сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "Востокцемент" Алексей Сысоев.

Советский районный суд Владивостока в январе начал рассмотрение иска ГП к Пушкареву и его компаниям на 3,2 миллиарда рублей. По ходатайству истца заседание отложено до 3 марта. Далее заседания пройдут 4, 6 марта, с 10 по 13 марта. Основанием для иска послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", заявляла Генпрокуратура. Ответчиками по иску выступают Андрей Лушников, сам Пушкарев, его брат и их предприятия.

В начале апреля 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Его брат из-за инвалидности получил условный срок, а Лушников - десять лет колонии, обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.