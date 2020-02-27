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В Элисте после хлопка газа в девятиэтажке ввели режим ЧС
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РИА Новости

В Элисте после хлопка газа в девятиэтажке ввели режим ЧС

08:29 27.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательного центра
Сотрудники пожарно-спасательного центра
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарно-спасательного центра. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Элисте после хлопка газа в девятиэтажке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что в квартире девятиэтажного доме в Элисте произошел хлопок газа, пострадал хозяин квартиры. В доме повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки трех квартир восьмого этажа, нарушено остекление с девятого по шестой этажи. По данным ГУ МВД по республике, было эвакуировано около 120 человек.
"Проведено заседание КЧС и ПБ республики Калмыкия, на котором принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня для сил и средств Элистинского звена РСЧС", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к аварийно-восстановительным работам привлечена группировка в составе 106 человек и 29 единиц техники.
Скорая помощь
Вчера, 23:57
Жильцов дома в Элисте, где произошел хлопок газа, размещают в школе
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КалмыкияЭлистаРоссияПроисшествия
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