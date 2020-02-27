В Элисте после хлопка газа в девятиэтажке ввели режим ЧС

Ранее сообщалось, что в квартире девятиэтажного доме в Элисте произошел хлопок газа, пострадал хозяин квартиры. В доме повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки трех квартир восьмого этажа, нарушено остекление с девятого по шестой этажи. По данным ГУ МВД по республике, было эвакуировано около 120 человек.