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https://ria.ru/20200227/1565260124.html
Двух работников завода "Прогресс" в Кузбассе обвинили в хищениях
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РИА Новости

Двух работников завода "Прогресс" в Кузбассе обвинили в хищениях

08:17 27.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 27 фев - РИА Новости. Двое руководящих работников завода "Прогресс" в Кемерово обвиняются в хищениях денег в особо крупных размерах и их легализации, сообщили РИА Новости в СУ СК по Кемеровской области.
"Два обвиняемых из руководящего состава в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174 прим.1 УК РФ (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере), ч.5 ст. 33 (пособник в присвоении и растрате)", – рассказали РИА Новости в ведомстве, не раскрывая подробностей уголовных дел.
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Собеседница агентства отметила, что расследование находится на стадии завершения предварительного следствия. "Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, в ближайшее время оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд для рассмотрения по существу", - заявила она.
В ведомстве добавили, что обвиняемые со следствием не сотрудничают и вину не признают.
Завод "Прогресс" работает в Кемерово с 1939 года. В годы войны он выпускал порох для знаменитых "катюш". В 1943-м году достиг 35% объемов порохов, поставляемых фронту страной. С 1944 года предприятие изготавливает запчасти для тракторов сельского хозяйства области. В 1960-е освоено твердое смесевое ракетное топливо, на его основе организована серийная сборка ракетных двигателей. В 90-е годы был прекращен выпуск оборонной техники. Была разработана программа "Конверсия ПО "Прогресс" в топливно-энергетическом комплексе Кузбасса".
Как следует из определения арбитражного суда Кемеровской области, с июля 2014 года на заводе введена процедура наблюдения, с января 2017-го – конкурсное производство. Согласно выписке ЕГРЮЛ, учредителем предприятия является Минпромторг России. Федеральное предприятие находится в конкурсном управлении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Кемеровская областьПроисшествия
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