Двух работников завода "Прогресс" в Кузбассе обвинили в хищениях

КЕМЕРОВО, 27 фев - РИА Новости. Двое руководящих работников завода "Прогресс" в Двое руководящих работников завода "Прогресс" в Кемерово обвиняются в хищениях денег в особо крупных размерах и их легализации, сообщили РИА Новости в СУ СК по Кемеровской области.

"Два обвиняемых из руководящего состава в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174 прим.1 УК РФ (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере), ч.5 ст. 33 (пособник в присвоении и растрате)", – рассказали РИА Новости в ведомстве, не раскрывая подробностей уголовных дел.

Собеседница агентства отметила, что расследование находится на стадии завершения предварительного следствия. "Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, в ближайшее время оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд для рассмотрения по существу", - заявила она.

В ведомстве добавили, что обвиняемые со следствием не сотрудничают и вину не признают.

Завод "Прогресс" работает в Кемерово с 1939 года. В годы войны он выпускал порох для знаменитых "катюш". В 1943-м году достиг 35% объемов порохов, поставляемых фронту страной. С 1944 года предприятие изготавливает запчасти для тракторов сельского хозяйства области. В 1960-е освоено твердое смесевое ракетное топливо, на его основе организована серийная сборка ракетных двигателей. В 90-е годы был прекращен выпуск оборонной техники. Была разработана программа "Конверсия ПО "Прогресс" в топливно-энергетическом комплексе Кузбасса".