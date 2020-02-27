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В аэропорту Ташкента изолировали пассажиров рейса из Сеула
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РИА Новости

В аэропорту Ташкента изолировали пассажиров рейса из Сеула

08:17 27.02.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевПассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
ТАШКЕНТ, 27 фев - РИА Новости. Пассажиры рейса авиакомпании "Узбекские авиалинии", прибывшие в Узбекистан из столицы Южной Кореи, где распространяется коронавирус, изолированы в терминале аэропорта Ташкента, сообщает в четверг пресс-служба авиаперевозчика.
Ранее Южная Корея объявила наивысший уровень эпидемиологической угрозы. По данным министерства здравоохранения РК, на 27 февраля в этой стране зарегистрировано 334 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 1 595 человек.
"В целях предупреждения распространения коронавируса в Узбекистане пассажиры рейса HY514, прибывшие сегодня из Сеула, были помещены под временную санитарную изоляцию в отдельном зале международного терминала аэропорта Ташкент", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Количество и гражданство пассажиров данного рейса не уточняется.
По данным авиаперевозчика, после проведения ряда необходимых профилактических мер со стороны министерства здравоохранения республики и при условии подтверждения отсутствия симптомов ОРВИ пассажиры смогут покинуть карантинное помещение.
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Распространение нового коронавирусаТашкентЮжная КореяУзбекистанВ мире
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