В аэропорту Ташкента изолировали пассажиров рейса из Сеула

ТАШКЕНТ, 27 фев - РИА Новости. Пассажиры рейса авиакомпании "Узбекские авиалинии", прибывшие в Узбекистан из столицы Южной Кореи, где распространяется коронавирус, изолированы в терминале аэропорта Ташкента, сообщает в четверг пресс-служба авиаперевозчика.
Ранее Южная Корея объявила наивысший уровень эпидемиологической угрозы. По данным министерства здравоохранения РК, на 27 февраля в этой стране зарегистрировано 334 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 1 595 человек.
"В целях предупреждения распространения коронавируса в Узбекистане пассажиры рейса HY514, прибывшие сегодня из Сеула, были помещены под временную санитарную изоляцию в отдельном зале международного терминала аэропорта Ташкент", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Количество и гражданство пассажиров данного рейса не уточняется.
По данным авиаперевозчика, после проведения ряда необходимых профилактических мер со стороны министерства здравоохранения республики и при условии подтверждения отсутствия симптомов ОРВИ пассажиры смогут покинуть карантинное помещение.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.