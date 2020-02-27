В Крыму прокомментировали план Киева по "перехвату" полуострова

По его словам, Крым постепенно, на уровне народной дипломатии, бытовых и бизнес-контактов, выходит из искусственно созданной изоляции.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.