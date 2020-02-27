В Крыму прокомментировали план Киева по "перехвату" полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что киевские власти давно смирились с российским статусом Крыма, а их несуразные заявления о возвращении полуострова предназначены только для заокеанских кураторов.
Так парламентарий прокомментировал "план" по возвращению Крыма под контроль Киева, о котором заявил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. По его словам, план состоит из 12 шагов, последний заключается в том, что "Крым выскользнет из ослабевших рук России", а Украина его перехватит. Каким образом "выскользнет" полуостров, Кулеба уточнять не стал.
"Все уже по факту смирились, что Крым — это составная часть Российской Федерации. В голове у них вертится только вопрос о том, как что-то вырвать, выторговать у России и повысить свою значимость в глазах заокеанских кураторов. Поэтому и делаются различные несуразные заявления о существовании каких-то планов по возвращению полуострова", — сказал Бобков РИА Новости.
По его словам, Крым постепенно, на уровне народной дипломатии, бытовых и бизнес-контактов, выходит из искусственно созданной изоляции.
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"В реальной жизни никто не считает Крым украинским", — подчеркнул вице-спикер.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.