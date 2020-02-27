В Москве в четверг ожидаются небольшие осадки и туман

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками, туманом и густыми дымками ожидает москвичей в четверг, температура воздуха ожидается в пределах от плюс 2 до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Он добавил, что туманы адвективные, они вызваны поступлениями теплого влажного воздуха на прохладную заснеженную поверхность земли.
"Сами туманы, конечно, не на весь день, но густые дымки с плохой видимостью будут, это в пределах 4-6 километров", - отметил Тишковец.
Метеоролог также отметил, что ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 730 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.