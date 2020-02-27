Комиссия проверила жалобы о "сборе дани" в полиции Нижневартовска

"За указанные нарушения к строгой дисциплинарной ответственности в виде перевода на нижестоящую должность привлечен начальник отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Нижневартовску и двое сотрудников кадрового подразделения, ответственных за контроль сроков предоставления отпусков и их оформление", - резюмировали в пресс-службе.