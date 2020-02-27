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Комиссия проверила жалобы о "сборе дани" в полиции Нижневартовска
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РИА Новости

Комиссия проверила жалобы о "сборе дани" в полиции Нижневартовска

08:07 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 фев - РИА Новости. Специальная комиссия управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу не нашла подтверждения сведениям полицейских в Нижневартовске, которые жаловались, что руководство местной полиции якобы "собирает" с них "дань" на премии ряду сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в популярной группе "Омбудсмен полиции" в социальной сети "ВКонтакте" появилось обращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, в котором анонимный автор просил провести проверку в УМВД по Нижневартовска, где, по его словам, руководство "собирает дань" с личного состава, после чего эти деньги якобы идут на премии ряду сотрудников. Также в обращении говорилось о необоснованных взысканиях, хамстве и унижениях работников со стороны руководства местного УМВД. Комиссия регионального УМВД провела проверку по жалобам.
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"Информация о неправомерных действиях руководящего состава городского УМВД, выразившихся в унижении подчиненных сотрудников, а также необоснованной невыплате некоторым из них годовой премии и принуждении личного состава УМВД России по городу Нижневартовску передавать часть выплаченной премии первым руководителям, не нашла своего объективного подтверждения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, комиссия выявила факты предоставления сотрудникам городского управления отпусков с нарушением сроков, установленных графиком, а также случаи непредоставления отпуска в полном объеме.
"За указанные нарушения к строгой дисциплинарной ответственности в виде перевода на нижестоящую должность привлечен начальник отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Нижневартовску и двое сотрудников кадрового подразделения, ответственных за контроль сроков предоставления отпусков и их оформление", - резюмировали в пресс-службе.
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Ханты-Мансийский автономный округВладимир КолокольцевНижневартовскРоссияПроисшествия
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