Авиация МЧС возобновила поиск двух детей, пропавших в море в Сочи

В среду днём из-за усилившегося ветра вертолет и беспилотник МЧС приостановили поиск двух пропавших подростков. Поисковые работы велись только на берегу и не прекращались ночью, однако результатов не дали. Утром в четверг авиация возобновила работу.

Вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. По данным ГУ МЧС по региону, поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 и катер, также поднят беспилотник, выдвинулся из центра Сочи второй катер.