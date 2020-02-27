Авиация МЧС возобновила поиск двух детей, пропавших в море в Сочи

СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Авиация МЧС возобновила поиск в акватории Черного моря двух подростков, пропавших в Сочи, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В среду днём из-за усилившегося ветра вертолет и беспилотник МЧС приостановили поиск двух пропавших подростков. Поисковые работы велись только на берегу и не прекращались ночью, однако результатов не дали. Утром в четверг авиация возобновила работу.
"Авиация МЧС России приступила к проведению поисковых работ. В 7.00 борт взлетел", - заявил журналистам представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. По данным ГУ МЧС по региону, поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 и катер, также поднят беспилотник, выдвинулся из центра Сочи второй катер.
Прокуратура и СК организовали доследственную проверку по факту исчезновения детей.