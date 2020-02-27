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Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма
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РИА Новости

Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма

07:47 27.02.2020
30541
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМайк Помпео
Майк Помпео
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Майк Помпео
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. По его словам, действия и политика России, "включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
"Как подчеркивается в нашей "Крымской декларации" в июле 2018 года, США не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить ее оккупацию Крыма", - сообщается в заявлении Помпео.
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Майк ПомпеоРеспублика КрымРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А мы чем хуже? Мы тоже можем призвать США прекратить незаконную оккупацию исконных индейских территорий! Такие преступления не имеют срока давности! И мы должны поднять вопрос о геноциде индейских племён!
27 февраля, 07:55
Сергей Филиппов
13290021110
У Вас видимо нет триллионов рублей в американских банках, значит он не к вам обращался.
27 февраля, 08:54
Eduard K
581000027
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