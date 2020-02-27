МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. По его словам, действия и политика России, "включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
"Как подчеркивается в нашей "Крымской декларации" в июле 2018 года, США не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить ее оккупацию Крыма", - сообщается в заявлении Помпео.