Китай проверяет на коронавирус членов южнокорейской секты Синчхончжи

Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй

Всего у секты 212 тысяч последователей.

По данным газеты, в провинции Хубэй находится около 200 членов Синчхончжи. Большинство из них сейчас в карантине.

"Я была в Ухане в декабре, когда наша церковь приостановила все собрания, как только мы узнали о коронавирусе", - сказала изданию одна из прихожанок.