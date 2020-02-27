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Китай проверяет на коронавирус членов южнокорейской секты Синчхончжи
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РИА Новости

Китай проверяет на коронавирус членов южнокорейской секты Синчхончжи

07:22 27.02.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Китая проверяют на коронавирус членов секты Синчхончжи, с которой связано массовое распространение болезни в Южной Корее, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник.
Всего у секты 212 тысяч последователей.
По данным газеты, в провинции Хубэй находится около 200 членов Синчхончжи. Большинство из них сейчас в карантине.
"Я была в Ухане в декабре, когда наша церковь приостановила все собрания, как только мы узнали о коронавирусе", - сказала изданию одна из прихожанок.
В корейском городе Тэгу 61-летняя южнокореянка, у которой позже подтвердили заражение, в свое время отказалась пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди тысячи прихожан. Сейчас в стране всего 1595 человек заразились коронавирусом.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяКитайВ мире
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