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На австралийском пляже нашли странное существо
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РИА Новости

На австралийском пляже нашли странное существо

07:05 27.02.2020 (обновлено: 07:48 27.02.2020)
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CC BY 2.0 / Damien Dempsey / WhitehavenПляж в Австралии
Пляж в Австралии
CC BY 2.0 / Damien Dempsey / Whitehaven
Пляж в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Австралиец обнаружил необычное существо на пляже в окрестностях города Перт, об этом сообщает издание Unilad.
Мужчина разместил фотографию существа в соцсетях. Один из пользователей порекомендовал ему выбросить находку в океан при помощи пластикового пакета. Он подчеркнул, что это –"убийца собак".
Позже профессор Кулум Браун из департамента биологических наук университета Маккуори пояснил, что найденное существо — морской заяц.
Морские зайцы, как и осьминоги, используют в защитных целях чернила, которые содержат токсины и считаются ядовитыми для собак.
Ранее стало известно, что ураган "Сиара" вынес на северо-восточное побережье Шотландии скелет загадочного морского существа.
В социальных сетях разгорелись споры о том, какому животному он принадлежит. Некоторые комментаторы настаивали, что речь идет о кита или касатке, другие предположили, что это останки акулы-лисицы.
Кит
11 июня 2018, 22:23Туризм
Необычное существо, найденное на пляже в Намибии, оказалось клюворылом
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АвстралияВ мире
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