В Крыму оценили планы Киева начать телевещание в республике

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Планы украинских властей начать вещание телеканалов в Планы украинских властей начать вещание телеканалов в Крыму обречены на провал, заявил замминистра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Вадим Первых.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обеспечить вещание украинских каналов в Крыму. По его словам, "людям там необходим источник объективной информации о современной Украине".

"Очевидно, что единственное, на что может рассчитывать руководство этой страны, — это некий насильственный прорыв информационного поля. Но эту песню мы слышим уже шесть лет. Очередная попытка, обреченная на провал", — сказал РИА Новости Первых.