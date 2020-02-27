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В Крыму оценили планы Киева начать телевещание в республике
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РИА Новости

В Крыму оценили планы Киева начать телевещание в республике

06:57 27.02.2020 (обновлено: 11:12 27.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Планы украинских властей начать вещание телеканалов в Крыму обречены на провал, заявил замминистра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Вадим Первых.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обеспечить вещание украинских каналов в Крыму. По его словам, "людям там необходим источник объективной информации о современной Украине".
"Очевидно, что единственное, на что может рассчитывать руководство этой страны, — это некий насильственный прорыв информационного поля. Но эту песню мы слышим уже шесть лет. Очередная попытка, обреченная на провал", — сказал РИА Новости Первых.
По его словам, Украина так и не смогла сформировать повестку и создать контент, который был бы интересен крымчанам.
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