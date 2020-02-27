В Пентагоне признали, что превосходство над Россией "подорвано"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глобальное военное преимущество Соединенных Штатов подорвано, заявил глава Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли.
По словам представителя Пентагона, сегодня Армия США по-прежнему готова обеспечивать военное сдерживание, защищать страну от потенциальных врагов и поддерживать союзников.
"Однако наше конкурентное преимущество подорвано, никому не следует ставить это под сомнение. Китай и Россия усиливают военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире", — сказал Милли на слушаниях в Палате представителей конгресса
Накануне министр обороны США Марк Эспер в своих письменных показаниях Палате представителей заявил, что Вашингтон обеспокоен стремлением России к доминированию. Он подчеркнул, что недавняя демонстрация гиперзвукового оружия "подтверждает опасения относительно растущего военного потенциала" Москвы.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявлял, что Москва не стремится к гонке вооружений или военному доминированию, однако ее Вооруженные силы служат важным фактором международной безопасности.