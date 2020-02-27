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В Пентагоне признали, что превосходство над Россией "подорвано"
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РИА Новости

В Пентагоне признали, что превосходство над Россией "подорвано"

06:50 27.02.2020 (обновлено: 09:57 27.02.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глобальное военное преимущество Соединенных Штатов подорвано, заявил глава Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли.
По словам представителя Пентагона, сегодня Армия США по-прежнему готова обеспечивать военное сдерживание, защищать страну от потенциальных врагов и поддерживать союзников.
"Однако наше конкурентное преимущество подорвано, никому не следует ставить это под сомнение. Китай и Россия усиливают военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире", — сказал Милли на слушаниях в Палате представителей конгресса
Накануне министр обороны США Марк Эспер в своих письменных показаниях Палате представителей заявил, что Вашингтон обеспокоен стремлением России к доминированию. Он подчеркнул, что недавняя демонстрация гиперзвукового оружия "подтверждает опасения относительно растущего военного потенциала" Москвы.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявлял, что Москва не стремится к гонке вооружений или военному доминированию, однако ее Вооруженные силы служат важным фактором международной безопасности.
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Марк МиллиМинистерство обороны СШАКонгресс СШАКитайРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Толерантность... Теперь это на Западе в моде...😂😂😂
27 февраля, 07:21
Феликс Д.
15310124318
Оно илюзорно было во времена горбачев - ельцын! дааа !, они в то время разрушали страну и ее оборону на радость кураторам ! а тут бац ! и лидер который им не по зубам ! кого за улыбки не купишь ! кого по плечу не похлопаешь !и не посмеешся над ним во время его танцев или игры на дудке! один укрылся в форосе другой бухал -непроглядно . 1 даже о разделе страны он пригласил лишь 3х участников СДЕЛКИ ! А ОСТАЛЬНЫЕ ГДЕ !
27 февраля, 07:42
Анатолий Мешков
7230304
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