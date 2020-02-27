Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Парламент Туниса проголосовал в четверг утром за доверие правительству Ильяса Фахфаха, сообщает агентство TAP.
Ранее на прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Туниса Ильяс Фахфах предоставил президенту страны состав правительства.
"Правительство Ильяса Фахфаха в четверг на рассвете получило вотум доверия на пленарном заседании палаты народных представителей (парламента), 129 членов парламента проголосовали за, 77 проголосовали против и один воздержался", - сообщило агентство в Twitter.
Президент Туниса поручил Фахфаху сформировать новое правительство 20 января, после чего кандидат в премьеры должен был в течение месяца сформировать состав будущего кабинета министров, который затем выносится на утверждение парламентом. Отведенный Фахфаху срок истек 21 февраля.
Парламентские выборы в Тунисе прошли еще в октябре прошлого года, после чего крупнейшая в парламенте фракция исламистов предложила в качестве кандидата в премьеры представителя партии "Ан-Нахда" Хабиба аль-Джемли. Ему было поручено формирование правительства, однако предложенный им 10 января после долгих консультаций состав так и не был одобрен депутатами.
Считалось, что сформировать кабинет не получается из-за разногласий умеренных исламистов и светских партий при отсутствии парламентского большинства у какой-либо из политических сил.
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