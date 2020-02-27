Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха

"Правительство Ильяса Фахфаха в четверг на рассвете получило вотум доверия на пленарном заседании палаты народных представителей (парламента), 129 членов парламента проголосовали за, 77 проголосовали против и один воздержался", - сообщило агентство в Twitter .

Президент Туниса поручил Фахфаху сформировать новое правительство 20 января, после чего кандидат в премьеры должен был в течение месяца сформировать состав будущего кабинета министров, который затем выносится на утверждение парламентом. Отведенный Фахфаху срок истек 21 февраля.

Парламентские выборы в Тунисе прошли еще в октябре прошлого года, после чего крупнейшая в парламенте фракция исламистов предложила в качестве кандидата в премьеры представителя партии "Ан-Нахда" Хабиба аль-Джемли. Ему было поручено формирование правительства, однако предложенный им 10 января после долгих консультаций состав так и не был одобрен депутатами.