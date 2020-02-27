Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии

ТЕЛЛЬ-МАРДИХ (Сирия), 27 фев - РИА Новости. Боевики организовали тренировочный лагерь и химическую лабораторию на раскопках древнего города Эбла в Боевики организовали тренировочный лагерь и химическую лабораторию на раскопках древнего города Эбла в Сирии - такое открытие сделали сирийские военные, недавно освободившие Эблу от террористов. Ученым еще предстоит оценить ущерб, который боевики нанесли древнейшим руинам.

Эбла была столицей влиятельного государства, существовавшего в 4-3 тысячелетиях до нашей эры. Во времена своего могущества Эбла занимала почти всю территорию современной Сирии, а в ее столице жило до 30 тысяч человек. Столица царства расположена в 53 км юго-западу от современного Алеппо. Рядом с раскопками Эблы находится современный поселок Телль-Мардих, до недавнего времени бывший под властью боевиков.

Раскопки Эблы были начаты в 60-ые годы 20-го века итальянскими учеными, исследования позволили собрать богатейший архив. Однако в последние годы по понятным причинам исследования были приостановлены.

Более того, как обнаружили сирийские военные, на днях освободившие Телль-Мардих от боевиков, экстремисты варварски разместили прямо на руинах Эблы свой тренировочный лагерь с полосой препятствий и стрельбищами. К делу подошли с креативом - в качестве мишеней до сих пор висят сковородки со следами от пуль.

"Когда сирийская армия зашла сюда, то обнаружила вот этот лагерь. Это настоящая школа для террористов. Здесь вы видите полосу препятствий, а вот там находятся учебные классы. Видите, все сделано очень серьезно, как будто учёбой руководил профессиональный военный. Также они начали здесь рыть подземелье, но не успели его доделать", - рассказал журналистам сирийский военнослужащий по имени Диа.

Современные музейные постройки боевики также приспособили под свои нужды.

"В этом здании саперов ждала необычная находка. Здесь боевики самостоятельно изготавливали начинку для снарядов, которыми стреляли по гражданским в Алеппо и по нашей армии. Обратите внимание – все химреактивы импортные, нет ни одной банки из Сирии, все произведено либо в Европе, либо в Турции. Это было сложное и опасное производство, им занимались не простые боевики, а именно те, кто имел химическое образование", - пояснил журналистам Диа.

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ Химическая лаборатория, организованная боевиками, где делали боеприпасы с отравляющими газами, в сирийском городе Эбла © РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ Химическая лаборатория, организованная боевиками, где делали боеприпасы с отравляющими газами, в сирийском городе Эбла