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2020-02-27T05:04+0300
https://ria.ru/20200227/1565258543.html
Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
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РИА Новости

Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет

05:04 27.02.2020
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Историк фотографии из Парижа Матье Стерн опубликовал снимки котов, которые были сделаны 120 лет назад и помещены в "капсулу времени". Соответствующий ролик блогер опубликовал в YouTube.
Пластины с негативами, сделанные в 1900 году, Стерн обнаружил в подвале своего дома, они находились в шкатулке с различными предметами. Блогер проявил негативы с помощью цианотипии - фотографического процесса, дающего при фотопечати изображение голубого оттенка.
На получившихся снимках оказались изображения котов. "Эта фотография была сделана 120 лет назад маленькой девочкой, и только столетие спустя вы можете любоваться ею", - прокомментировал Стерн один из снимков.
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