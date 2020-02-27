Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет

Пластины с негативами, сделанные в 1900 году, Стерн обнаружил в подвале своего дома, они находились в шкатулке с различными предметами. Блогер проявил негативы с помощью цианотипии - фотографического процесса, дающего при фотопечати изображение голубого оттенка.

На получившихся снимках оказались изображения котов. "Эта фотография была сделана 120 лет назад маленькой девочкой, и только столетие спустя вы можете любоваться ею", - прокомментировал Стерн один из снимков.