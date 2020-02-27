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Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
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РИА Новости

Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса

04:48 27.02.2020
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© AP Photo / Karel PrinslooВоенный на палубе корабля ВМС США
Военный на палубе корабля ВМС США
© AP Photo / Karel Prinsloo
Военный на палубе корабля ВМС США. Архивное фото
СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. Южная Корея и США отложат проведение совместных командно-штабных учений из-за коронавируса COVID-2019, сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Альянс Южной Кореи и США решил отложить до дальнейших указаний запланированные на данный момент командно-штабные учения в первой половине года в связи с повышением уровня кризисной ситуации с коронавирусом COVID-2019 до "серьезного", - сообщили в совместном заявлении начальник отдела по связям с общественностью комитета штабов Ким Чжун Нак и его американский коллега Ли Питерс.
В Южной Корее зарегистрировано уже 1595 случаев заражения коронавирусом, погибли 12 человек. Уровень эпидемиологической угрозы поднят с третьего "оранжевого" до четвертого "красного".
Ранее сообщалось, что Южная Корея отправит на учения Cobra Gold 2020 около 30 высокопоставленных военнослужащих только для участия в части командно-штабных учений (CPX). Первоначально планировалось, что участие примут около 400 военнослужащих, а также восемь десантных машин-амфибий (AAV) и военный корабль, но потом военные сообщили, что из-за коронавируса Южная Корея пропустит в этом году полевые маневры, чтобы не было необходимости разворачивать военную технику и привлекать офицеров морской пехоты.
Также Южная Корея из-за вируса отложила на апрель учения своих резервных войск, которые должны были пройти в начале марта, и решила не участвовать в Сингапурском авиасалоне 2020.
Ежегодные международные военные учения Cobra Gold устраиваются совместно США и Таиландом с 1982 года, и именно эти страны направляют для участия в учениях наибольшее количество кораблей, техники и военнослужащих. В 2020 году учения проводятся в 39-й раз. Если в первые годы в них принимали участие только таиландский и американский контингенты, то в последние два десятилетия география участников военных игр, которые для американских военнослужащих являются крупнейшими учениями за рубежами США, значительно расширилась. Южная Корея начала принимать в них участие в 2010 году.
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