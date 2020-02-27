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Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек

04:46 27.02.2020 (обновлено: 05:08 27.02.2020)
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© REUTERS / YonhapМедицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
© REUTERS / Yonhap
СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 334 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 1 595, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного".
По данным KCDC, из числа новых случаев 307 обнаружены в городе Тэгу, остальные из разных районов по всей стране. Скончались 12 человек, выздоровели 24, анализы еще 21 097 человек в работе.
На город Тэгу и соседнюю провинция Кёнсан-Пукто приходится 1 338 случаев заражения в стране (более 80 %). В Сеуле всего 55 случаев. Президент Мун Чжэ Ин во вторник назвал ситуацию "крайне серьезной" и заявил, что было бы даже недостаточно объявить город "особой зоной бедствия". В настоящий момент Тэгу и провинция Кёнсан-Пукто объявлены регионами особого эпидемиологического контроля. Южнокорейские авиакомпании временно отменили рейсы в Тэгу и из него.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяВ мире
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