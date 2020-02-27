Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Риски ранней смерти у летавших к Риски ранней смерти у летавших к Луне астронавтов в два раза выше, чем в среднем у американских астронавтов, выяснили ученые, они полагают, что это связано со стрессом и выходом за пределы магнитного поля Земли.

"Риски ранней смертности у астронавтов, летавших к Луне, примерно в два раза выше, чем для всей когорты астронавтов США, и в четыре раза выше, чем для астронавтов, совершавших только орбитальные полеты. Поскольку отличия по длительности полетов и дозе радиационного воздействия между этими когортами незначительны, можно предположить, что это является следствием действия существенно сниженного магнитного поля Луны и, возможно, обусловлено сильным эмоциональным стрессом, связанным с межпланетным полетом", — говорится в выводах исследований, проведенных по заданию РАН Институтом медико-биологических проблем.

Научная статья об исследовании опубликована в очередном номере журнала "Авиакосмическая и экологическая медицина".

Для анализа были взяты данные по американским астронавтам: 36 астронавтам, совершавшим орбитальные полеты вокруг Земли, 23 астронавтам, совершавшим полеты к Луне, часть из которых находилась на поверхности от двух до 75 часов, выборке из 59 астронавтов, совершавших орбитальные полеты, включая полеты к Луне, выборке из 27 астронавтов, прошедших отбор, но не допущенных к реальным полетам, и суммарная когорта из 86 членов отряда астронавтов США.

Ученые отметили, что ранняя смертность была у четырех астронавтов, летавших к Луне: в возрасте 56,5 и 61,2 года — у Джеймса Ирвина и Рональда Эванса из-за болезней системы кровообращения; в возрасте 51,4 и 74,7 года — у Джона Свайгерта и Алана Шепарда из-за рака костного мозга и крови. При этом поздняя смерть наступила у шести астронавтов: Джона Янга, Юджина Сернана, Нила Армстронга, Ричарда Гордона, Алана Бина и Эдварда Митчелла — в возрасте от 82 до 88 лет.