Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса

Туристы на площади Святого Марка в Венеции во время карнавала

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор на фоне ситуации с коронавирусом напомнил российским туристам, что они могут расторгнуть договор с турфирмой из-за возникновения угрозы для жизни и здоровья.

В ведомстве пояснили, что статья 14 закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" закрепляет правовые основы обеспечения безопасности туристов. Согласно ее положениям, если в стране, куда отправляется путешественник, его жизни и здоровью угрожает опасность, он вправе требовать в судебном порядке расторжения договора.

"В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что наличие угрозы безопасности жизни и здоровью туриста подтверждается федеральными органами государственной власти.

В среду МИД рекомендовал россиянам пока не ездить в Южную Корею, Иран и Италию без крайней необходимости из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее воздержаться от поездок в эти страны рекомендовали в Роспотребнадзоре и Ростуризме.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что рекомендации Ростуризма не ограничивают продажу и не являются основанием для специальных условий отмены туров: аннуляции оплаченных путевок по инициативе туриста по-прежнему происходят согласно условиям договора, то есть с удержанием фактически понесенных туроператором расходов.

Эпидемия Covid-19

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса.

По состоянию на 26 февраля число заболевших по всему миру — 82 163 человек, умерли 2,8 тысячи человек, выздоровели более 30 тысяч пациентов.

По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано более 1,5 тысячи случаев заболевания Covid-19, 12 человек скончались. Количество заболевших в Иране достигло 139 человек, из них 19 смертельных случаев. В Италии число заболевших, по последним данным, превысило 450 человек, зафиксировано 12 смертельных случаев, все они произошли на севере страны в областях Ломбардия и Венето.