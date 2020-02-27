Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-27T11:10+0300
https://ria.ru/20200227/1565258383.html
Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565264509_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_d449fca7869cca80d33122d539764315.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса

04:41 27.02.2020 (обновлено: 11:10 27.02.2020)
7088
© REUTERS / Manuel SilvestriТуристы на площади Святого Марка в Венеции во время карнавала
Туристы на площади Святого Марка в Венеции во время карнавала
© REUTERS / Manuel Silvestri
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор на фоне ситуации с коронавирусом напомнил российским туристам, что они могут расторгнуть договор с турфирмой из-за возникновения угрозы для жизни и здоровья.
В ведомстве пояснили, что статья 14 закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" закрепляет правовые основы обеспечения безопасности туристов. Согласно ее положениям, если в стране, куда отправляется путешественник, его жизни и здоровью угрожает опасность, он вправе требовать в судебном порядке расторжения договора.

"В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что наличие угрозы безопасности жизни и здоровью туриста подтверждается федеральными органами государственной власти.
Санитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР
04:29
В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
В среду МИД рекомендовал россиянам пока не ездить в Южную Корею, Иран и Италию без крайней необходимости из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее воздержаться от поездок в эти страны рекомендовали в Роспотребнадзоре и Ростуризме.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что рекомендации Ростуризма не ограничивают продажу и не являются основанием для специальных условий отмены туров: аннуляции оплаченных путевок по инициативе туриста по-прежнему происходят согласно условиям договора, то есть с удержанием фактически понесенных туроператором расходов.

Эпидемия Covid-19

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса.
По состоянию на 26 февраля число заболевших по всему миру — 82 163 человек, умерли 2,8 тысячи человек, выздоровели более 30 тысяч пациентов.
По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано более 1,5 тысячи случаев заболевания Covid-19, 12 человек скончались. Количество заболевших в Иране достигло 139 человек, из них 19 смертельных случаев. В Италии число заболевших, по последним данным, превысило 450 человек, зафиксировано 12 смертельных случаев, все они произошли на севере страны в областях Ломбардия и Венето.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
640215
Обсудить 2
ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОбщество
Рекомендуем
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Статуя Фемиды
Под Саратовом будут судить подростка, везшего тело на санках
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Завтрак
Самый важный прием пищи. В какое время надо есть, чтобы похудеть
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Друзья пьют пиво
Пиво — не для бедных: пенному напитку назначат минимальную цену
Даниил и Оксана Руденко
Грибник-самоубийца и его помощники: на Алтае ищут двоих подростков
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Лабораторные исследования
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18 b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Пляж в Австралии
На австралийском пляже нашли странное существо
Капельницы
Раненная школьником в Ульяновске учительница остается в реанимации
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
11:09Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
11:06Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей
11:05Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
11:03В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Лента новостейМолния