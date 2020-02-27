Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T04:41+0300
https://ria.ru/20200227/1565258343.html
В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564687934_384:653:2865:2048_1036x0_80_0_0_ca846eaaada81fc8bf5c9d834e81f6b8.jpg
РИА Новости

В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек

04:29 27.02.2020 (обновлено: 04:41 27.02.2020)
3879
© REUTERS / China DailyСанитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР
Санитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 2744, выздоровели 32 495 человек, всего зафиксировано 78 497случаев заражения, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 78 тысяч 497 подтвержденных случаев заражения, из больниц выписаны всего 32 тысячи 495 человек, а общее число скончавшихся достигло 2 тысяч 744 человек.
За сутки было зарегистрировано 29 погибших от вируса, 433 заразившихся и 2750 выздоровевших.
За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрированы 409 новых случаев заражения, 26 человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
423613
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Статуя Фемиды
Под Саратовом будут судить подростка, везшего тело на санках
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Завтрак
Самый важный прием пищи. В какое время надо есть, чтобы похудеть
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Друзья пьют пиво
Пиво — не для бедных: пенному напитку назначат минимальную цену
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Даниил и Оксана Руденко
Грибник-самоубийца и его помощники: на Алтае ищут двоих подростков
Лабораторные исследования
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18 b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Пляж в Австралии
На австралийском пляже нашли странное существо
Капельницы
Раненная школьником в Ульяновске учительница остается в реанимации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
11:09Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
11:06Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей
11:05Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
11:03В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Лента новостейМолния