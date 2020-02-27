Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Поклонников юмористки Поклонников юмористки Елены Степаненко удивили изменения в ее внешности, комментариями они поделились под постом с ее фотографией в Instagram

На изображении, опубликованном юмористом Сергеем Дроботенко, видно, что Степаненко заметно похудела, а также сменила прическу.

В комментариях многие положительно оценили перемены в образе артистки. Многие отметили, что Степаненко в новом имидже сильно помолодела.

Однако некоторым показалось, что такое преображение не обошлось без вмешательства пластических хирургов. При этом ряд комментаторов выразили мнение, что юмористка "сильно сдала", а некоторые отметили, что из-за сильного похудения Степаненко состарилась.