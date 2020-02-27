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Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
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РИА Новости

Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности

04:22 27.02.2020 (обновлено: 04:24 27.02.2020)
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© Фото : официальный сайт Евгения Петросяна / Кристина ЗарубинаЕлена Степаненко
Елена Степаненко
© Фото : официальный сайт Евгения Петросяна / Кристина Зарубина
Елена Степаненко. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Поклонников юмористки Елены Степаненко удивили изменения в ее внешности, комментариями они поделились под постом с ее фотографией в Instagram.
На изображении, опубликованном юмористом Сергеем Дроботенко, видно, что Степаненко заметно похудела, а также сменила прическу.
В комментариях многие положительно оценили перемены в образе артистки. Многие отметили, что Степаненко в новом имидже сильно помолодела.
Однако некоторым показалось, что такое преображение не обошлось без вмешательства пластических хирургов. При этом ряд комментаторов выразили мнение, что юмористка "сильно сдала", а некоторые отметили, что из-за сильного похудения Степаненко состарилась.
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В ноябре 2018 года суд расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Суд разграничил вопросы о разводе юмористов и разделе имущества.
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Шоу-бизнесЕлена СтепаненкоЕвгений ПетросянРоссия
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