Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом

"Как вы, наверное, слышали, я в любом случае часто это делаю, но вам следует мыть руки, следить за чистотой. Не обязательно хвататься за каждый поручень, если только в этом нет необходимости. То есть есть определенные вещи, которые надо соблюдать при простуде", - сказал он в четверг журналистам.