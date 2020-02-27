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Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
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РИА Новости

Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом

04:06 27.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал мыть руки и не хвататься за все подряд, чтобы не заразиться коронавирусом
"Как вы, наверное, слышали, я в любом случае часто это делаю, но вам следует мыть руки, следить за чистотой. Не обязательно хвататься за каждый поручень, если только в этом нет необходимости. То есть есть определенные вещи, которые надо соблюдать при простуде", - сказал он в четверг журналистам.
Трамп рассказал, как неделю назад к нему подошел человек, с которым они давно не виделись.
"Он обнял меня, поцеловал. Я спросил: "Ты в порядке?" Он говорит: "Нет. У меня жуткая температура и жуткая простуда". И он обнимает и целует меня. Я извинился и вышел помыть руки", - в лицах изобразил Трамп сцену общения под смех в зале.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаДональд ТрампСШАВ мире
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