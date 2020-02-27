Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Модернизированный бронетранспортер Модернизированный бронетранспортер БТР-82АТ с тепловизионным прицелом, впервые представят на форуме Армия-2020 , заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.

Выставка пройдёт в период с 23 по 29 августа в парке "Патриот" (Кубинка).

"На предстоящей выставке Армия-2020 мы покажем новую версию БТР-82 – БТР-82АТ с комплектом дополнительных броневых и решётчатых экранов и новым прицельным комплексом с тепловизором и независимой линией визирования. Мы сокращаем время на обнаружение и идентификацию цели, на подготовку исходных данных, на производство первой очереди. Таким образом, мы сокращаем время на решение огневой задачи", - сказал Красовицкий.

По его словам, командная управляемость новой машины повышена за счёт установки на бронетранспортёре новой цифровой радиостанции Р-168-25У и навигационной системы "Трона-А1", которая может работать как со спутниками, так и в автономном режиме с использованием лазерного гироскопа.

Кроме того, БТР-82АТ это первая отечественная боевая машина, у которой в штатной комплектации включен кондиционер.