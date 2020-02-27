Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2020-02-27T04:04+0300
https://ria.ru/20200227/1565258169.html
Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
https://cdn25.img.ria.ru/images/155303/96/1553039600_0:244:3079:1976_1036x0_80_0_0_f6a00c9f48d5a17888a8deec05e5d080.jpg
РИА Новости

Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020

04:04 27.02.2020
1063
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБронетранспортер БТР-82А
Бронетранспортер БТР-82А
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Бронетранспортер БТР-82А. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Модернизированный бронетранспортер БТР-82АТ с тепловизионным прицелом, впервые представят на форуме Армия-2020, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Выставка пройдёт в период с 23 по 29 августа в парке "Патриот" (Кубинка).
"На предстоящей выставке Армия-2020 мы покажем новую версию БТР-82 – БТР-82АТ с комплектом дополнительных броневых и решётчатых экранов и новым прицельным комплексом с тепловизором и независимой линией визирования. Мы сокращаем время на обнаружение и идентификацию цели, на подготовку исходных данных, на производство первой очереди. Таким образом, мы сокращаем время на решение огневой задачи", - сказал Красовицкий.
По его словам, командная управляемость новой машины повышена за счёт установки на бронетранспортёре новой цифровой радиостанции Р-168-25У и навигационной системы "Трона-А1", которая может работать как со спутниками, так и в автономном режиме с использованием лазерного гироскопа.
Кроме того, БТР-82АТ это первая отечественная боевая машина, у которой в штатной комплектации включен кондиционер.
"Тот БТР-82А, который принимался на вооружение в декабре 2012 года и тот, который поступает в войска сейчас, конечно, отличаются. Мы постоянно работаем над его совершенствованием. За последние 2-3 года мы внесли более 1000 доработок в конструкцию БТР с целью повышения его эксплуатационных и потребительских качеств, многие из этих доработок мы сделали на основе информации, которая к нам поступает непосредственно из войск", - подчеркнул собеседник агентства.
Бронетранспортер на колесной платформе Бумеранг
Вчера, 05:37Новое оружие России
Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
6030000
Обсудить 0
Новое оружие РоссииФорум "Армия — 2020"БТР-82РоссияБезопасность
Рекомендуем
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Статуя Фемиды
Под Саратовом будут судить подростка, везшего тело на санках
Завтрак
Самый важный прием пищи. В какое время надо есть, чтобы похудеть
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Друзья пьют пиво
Пиво — не для бедных: пенному напитку назначат минимальную цену
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Даниил и Оксана Руденко
Грибник-самоубийца и его помощники: на Алтае ищут двоих подростков
Лабораторные исследования
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18 b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Российский спецназ в реальных условиях: уникальные кадры Минобороны РФ
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Пляж в Австралии
На австралийском пляже нашли странное существо
Капельницы
Раненная школьником в Ульяновске учительница остается в реанимации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
11:09Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
11:06Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей
11:05Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
11:03В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Лента новостейМолния