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Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
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РИА Новости

Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу

04:01 27.02.2020 (обновлено: 04:02 27.02.2020)
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© AP Photo / Invision/Rob GrabowskiАмериканская певица Бритни Спирс
Американская певица Бритни Спирс
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski
Американская певица Бритни Спирс . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram ролик, на котором во время танца ломает ногу.
На кадрах запечатлен момент, когда певица делает неудачное движение, после чего опускается на пол, держась за ногу.
В комментарии к видео Спирс отметила, что не танцевала до этого полгода. "Вы можете услышать, как я ломаю ногу, извините, что так громко", - добавила она.
Бритни Спирс — одна из популярнейших поп-исполнительниц современности. Уже после двух первых пластинок ее признали самой продаваемой певицей десятилетия в США, она заняла 12-е место среди богатейших женщин в мире шоу-бизнеса.
Певица Бритни Спирс
19 февраля, 05:05
Пользователей Сети удивил внешний вид Бритни Спирс
117721145
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Шоу-бизнесСШАБритни Спирс
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