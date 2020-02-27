Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram ролик, на котором во время танца ломает ногу.

На кадрах запечатлен момент, когда певица делает неудачное движение, после чего опускается на пол, держась за ногу.

В комментарии к видео Спирс отметила, что не танцевала до этого полгода. "Вы можете услышать, как я ломаю ногу, извините, что так громко", - добавила она.