В Минюсте пообещали пересмотреть размеры дорожных штрафов в новом КоАП

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
"На сегодня уже совершенно точно можно сказать, что резкое увеличение штрафных санкций запросам общества не соответствует, в этом отношении проект будет изменен", — сказал он на общественных слушаниях.
Как подчеркнул Новак, цель нового КоАП в том, чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан на дорогах. Именно на это ориентировались авторы поправок.
Помимо всего прочего, отметил замминистра, необходимо развивать инфраструктуру, следить за установкой дорожных знаков, утвердить требования к средствам видеофиксации и правилам их размещения, а также развивать упрощенный порядок обжалования штрафов, в том числе с помощью электронных средств.
6 февраля, 16:32Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Новый КоАП
В конце января Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных нарушениях, в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных водителей. Так, штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Нарушителям скоростного режима более чем на 60 километров грозит штраф в пять тысяч или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода. Во второй раз придется заплатить уже десять тысяч рублей и на год перестать пользоваться автомобилем.
Кроме того, штраф за отказ от медосвидетельствования предлагают поднять с 30 до 40 тысяч рублей. Также за это могут лишить прав на срок до трех лет. Документ должен был вступить в силу с 1 января 2021 года.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия видит в проекте кодекса "ужесточение репрессивных механизмов" и не поддерживает предложенный документ. Председатель правительства Михаил Мишустин, в свою очередь, назвал предлагаемые штрафы для автомобилистов непосильными, поскольку власти еще не добились необходимого роста зарплат в стране.
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