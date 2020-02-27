В Минюсте пообещали пересмотреть размеры дорожных штрафов в новом КоАП

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях , сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

"На сегодня уже совершенно точно можно сказать, что резкое увеличение штрафных санкций запросам общества не соответствует, в этом отношении проект будет изменен", — сказал он на общественных слушаниях.

Как подчеркнул Новак, цель нового КоАП в том, чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан на дорогах. Именно на это ориентировались авторы поправок.

Помимо всего прочего, отметил замминистра, необходимо развивать инфраструктуру, следить за установкой дорожных знаков, утвердить требования к средствам видеофиксации и правилам их размещения, а также развивать упрощенный порядок обжалования штрафов, в том числе с помощью электронных средств.

Новый КоАП

В конце января Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных нарушениях , в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных водителей. Так, штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.

Нарушителям скоростного режима более чем на 60 километров грозит штраф в пять тысяч или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода. Во второй раз придется заплатить уже десять тысяч рублей и на год перестать пользоваться автомобилем.

Кроме того, штраф за отказ от медосвидетельствования предлагают поднять с 30 до 40 тысяч рублей. Также за это могут лишить прав на срок до трех лет. Документ должен был вступить в силу с 1 января 2021 года.