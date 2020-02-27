В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе

"Полицейские обнаружили подозреваемого - 51-летнего жителя Милуоки - мертвым... На этот момент мы обнаружили еще пять мертвых взрослых жертв. Все они работали в Molson Coors... Никто более не получил ранения", - сказал он. Трансляцию ведет телеканал 12abc.