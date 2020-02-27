В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Шесть человек погибли, включая стрелявшего, при стрельбе в американском городе Милуоки, заявил в четверг журналистам глава полиции города Альфонсо Моралес.
"Полицейские обнаружили подозреваемого - 51-летнего жителя Милуоки - мертвым... На этот момент мы обнаружили еще пять мертвых взрослых жертв. Все они работали в Molson Coors... Никто более не получил ранения", - сказал он. Трансляцию ведет телеканал 12abc.
Инцидент произошел на предприятии Molson Coors - компании, производящей пиво. Ранее полиция города сообщила о расследовании "критического инцидента" и попросила граждан объезжать место происшествия. По данным телеканала 12abc, стрельбу устроил уволенный сотрудник предприятия.
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