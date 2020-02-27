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Туризм
2020-02-27T08:16+0300
https://ria.ru/20200227/1565258001.html
Горнолыжные курорты Италии не почувствовали вспышки коронавируса
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РИА Новости

Горнолыжные курорты Италии не почувствовали вспышки коронавируса

03:53 27.02.2020 (обновлено: 08:16 27.02.2020)
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CC BY 2.0 / Jakob Montrasio / Курорт Ливиньо в Альта-Валтеллина, Италия
Курорт Ливиньо в Альта-Валтеллина, Италия
CC BY 2.0 / Jakob Montrasio /
Курорт Ливиньо в Альта-Валтеллина, Италия. Архивное фото
РИМ, 27 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Вспышка коронавируса на севере Италии не добралась до альпийских горнолыжных курортов: их представители в разговоре с РИА Новости рассказали о почти незаметном количестве отмененных бронирований и продолжении нормальной жизни.

Боятся ли туристы карантина

"Мы не столкнулись с какими-либо санитарными проблемами. Здесь в Валь-Ди-Фасса случаев заражения не было, открыты все склоны и работают все туристические учреждения. На этой неделе места в гостиницах заняты, а это около 50 тысяч туристов", - заявил директор агентства по туризму долины Валь-ди-Фасса (Val di Fassa) Андреа Вайсс (Andrea Weiss).
По его словам, в сеть курортов в области Трентино-Альто-Адидже уже поступают отказы от поездок от клиентов Восточной Европы, в том числе из России.
"Возможно, они боятся, что по возвращении их поместят в карантин", - сказал Вайсс.
"Пока определиться с цифрами сложно, этот феномен у нас проявился в последние два дня. Мне кажется, он еще может отразиться на завершении горнолыжного сезона, потому что в конце марта мы ожидаем крупные потоки туристов. Многие из них - это клиенты из Восточной Европы, из Польши, Чехии и из России", - отметил представитель курорта Валь-Ди-Фасса.
По его словам, руководство курортов не рассматривает введение каких-либо индивидуальных мер, зная, что ношение масок не может предотвратить заражение.
"Люди катаются, наслаждаются природой. Если мы заставим их надеть маски, это стало было психологическим сигналом и подтверждением того, что тут действительно есть санитарная проблема. Очаги есть в Ломбардии и в Венето, но сказать, что вся Италия стала опасной, мне кажется безумным преувеличением", - сказал Вайсс.
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Закрыта только дискотека

Его коллеги из соседней области Пьемонт подчеркивают, что работа их горнолыжных курортов не изменилась из-за введенных правительством и местными властям мер по сдерживанию вспышки.
"Мы пока наблюдаем довольно малое число отмен, в районе 10-15% максимум. В основном это связано с запретом на школьные поездки по Италии и за рубеж", - говорит президент туристического консорциума Via Lattea ("Млечный путь") Массимо Бонетти.
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По его словам, туроператоры сообщили об отказах со стороны нескольких небольших групп, но в том что, касается крупных запланированных туров, сигналов об отмене не поступало.
"Более того, из Великобритании поступил запрос на отправку документов для оплаты ски-пассов на конец марта", – подчеркнул глава туристической ассоциации.
"Жизнь и отдых на курортах проходит так же, как раньше, единственное, что мы по предписанию властей Пьемонта отменили проведение соревнований и закрыли одну единственную дискотеку в Сестерьере. Для гостиниц, баров, ресторанов, подъемников никаких ограничений нет", - заявил Бонетти.

Жаль, если россияне не приедут

В области Венето, в свою очередь, рассчитывают, что поток туристов из России не иссякнет несмотря на рекомендации Роспотребнадзора воздержаться от поездок в Италию.
"Сейчас у нас период традиционного отдыха в горах: "Белая неделя" проходит абсолютно спокойно. Поток людей был более чем в порядке", - говорит Сара Дзардини (Sarah Zardini), глава направления веб-маркетинга сети горнолыжных курортов Кортина д"Ампеццо.
"Со стороны властей области принято решение остановить занятия в школах и отменить массовые мероприятия, поэтому нам пришлось снять некоторые запланированные события. Мы не находимся в какой-то аномальной ситуации: на улицах есть люди, работают супермаркеты, в них есть товары", - заявила представитель известных курортов.
Вместе с тем она выразила обеспокоенность из-за возможного негативного эффекта от рекомендаций российских властей отказаться от поездок в Италию.
"В таком случае предписание практически становится подтверждением страха. И очевидно, мы это прочувствуем, но мы надеемся, что россияне не откажутся от своих планов еще и потому, что здесь всего этого не чувствуется. Было бы по-настоящему жаль", - заявила Дзардини.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаИталияВ мире
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