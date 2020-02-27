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В Крыму посоветовали Зеленскому выбрать другую национальную идею
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РИА Новости

В Крыму посоветовали Зеленскому выбрать другую национальную идею

03:46 27.02.2020
2948
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Национальной идеей Украины должно стать не возвращение Крыма, а повышение уровня жизни и образованности украинцев, заявила глава Украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина.
В среду президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Age of Crimea Forum 2020" заявил, что возвращение Крыма является неотъемлемой частью национальной идеи Украины, полуостров не может быть ценой мира в Донбассе.
"Национальной идеей Украины и Зеленского должно стать повышение уровня жизни обнищалых украинцев и их образованности", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, президенту Украины нужно прежде всего сконцентрироваться на решении проблем внутри своей страны – прекращение гражданской войны в Донбассе, урегулирование бандитизма, спровоцированного провокациями неонацистов, стабилизация экономики, восстановление уничтоженной медицины и образования.
"А тему Крыма, которая давно стала спекулятивной и направленной на выклянчивание денег у своих западных партнеров, забыть раз и навсегда", - подчеркнула Гридчина.
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Анастасия ГридчинаРеакция на события на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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Ох и сладок запретный плод 🍎🐍 И с воо6ражением плохо - зачем новые лозунги когда и старые работают. Да и пластинку видно заклинило в грамофене наглухо, а хозяин на новую таллеров не даёт 💰⛔
27 февраля, 04:04
Архангел Гавриил
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