В Крыму посоветовали Зеленскому выбрать другую национальную идею

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Национальной идеей Национальной идеей Украины должно стать не возвращение Крыма , а повышение уровня жизни и образованности украинцев, заявила глава Украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина.

В среду президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Age of Crimea Forum 2020" заявил, что возвращение Крыма является неотъемлемой частью национальной идеи Украины, полуостров не может быть ценой мира в Донбассе.

"Национальной идеей Украины и Зеленского должно стать повышение уровня жизни обнищалых украинцев и их образованности", - сказала РИА Новости Гридчина.

По ее словам, президенту Украины нужно прежде всего сконцентрироваться на решении проблем внутри своей страны – прекращение гражданской войны в Донбассе, урегулирование бандитизма, спровоцированного провокациями неонацистов, стабилизация экономики, восстановление уничтоженной медицины и образования.