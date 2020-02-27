В Крыму посоветовали Зеленскому выбрать другую национальную идею

В среду президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Age of Crimea Forum 2020" заявил, что возвращение Крыма является неотъемлемой частью национальной идеи Украины, полуостров не может быть ценой мира в Донбассе.
"Национальной идеей Украины и Зеленского должно стать повышение уровня жизни обнищалых украинцев и их образованности", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, президенту Украины нужно прежде всего сконцентрироваться на решении проблем внутри своей страны – прекращение гражданской войны в Донбассе, урегулирование бандитизма, спровоцированного провокациями неонацистов, стабилизация экономики, восстановление уничтоженной медицины и образования.
"А тему Крыма, которая давно стала спекулятивной и направленной на выклянчивание денег у своих западных партнеров, забыть раз и навсегда", - подчеркнула Гридчина.