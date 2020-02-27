Трамп уверен, что рынки восстановятся после падения из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что рынки восстановятся после падения на опасениях, связанных с коронавирусом.
"Думаю, что рынок ценных бумаг восстановится. Экономика сильна, потребители сильнее чем когда либо. Вот почему наши дела лучше, чем у остальных, и были лучше и до вируса", - сказал он в четверг журналистам.
Крупнейшие американские фондовые индексы в среду на закрытии биржи либо уменьшили падение, либо коррекционно росли, свидетельствуют данные торгов.
Такая динамика последовала за более чем 3% обрушением биржевых индексов по итогам двух предыдущих торговых сессий подряд.
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