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Российские десантники смогут "прыгать с парашютом" в VR-шлемах
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РИА Новости

Российские десантники смогут "прыгать с парашютом" в VR-шлемах

03:28 27.02.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВыброска десанта
Выброска десанта
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Выброска десанта. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российская армия в ближайшие две недели получит 30 комплектов VR-шлемов для отработки прыжков с парашютом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-разработчика Man & Technologies lab.
В комплект входят шлем Odin, две базовых лазерных станции, два манипулятора и ПО. Всего выпущено 30 комплектов, их рыночная стоимость начинается от 90 тысяч рублей за комплект. Заказчиком выступает ЦНТУ "Динамика".
"Конструкторское бюро Man & Technologies lab и приборостроительная компания "Тактическое ракетное вооружение" выпустили первую в России партию шлемов (30 штук) виртуальной реальности Odin для воздушно-десантных войск РФ. Аппаратный дизайн устройства и само устройство разработано российскими инженерами и построено на собственной программной платформе DEUS. VR-шлемы на данный момент находятся у заказчика, будут переданы в армию для учебных целей в течение 2 недель", - отметил собеседник агентства.
VR-шлем весит 340 грамм, обладает разрешением 4K, обзором в 110 градусов и лазерной системой трекинга Horus. Он является частью тренажера, на котором ученики военных заведений и военнослужащие отрабатывают десантирование в зоны боевых действий. Специальные крепежи и сиденье имитируют рюкзак с парашютом, вентиляторы, установленные по бокам, - создают ощущение сопротивления воздуха и свободного падения, а шлем виртуальной реальности - в режиме максимальной реалистичности позволяет визуализировать прыжок с парашютом.
"Встроенная в шлем система отслеживания взгляда (eye-tracker ) от DEUS следит за скоростью движения зрачка и специально ускоряет смену картинки в визуальном пространстве, чтобы таким образом испытуемый тренировал скорость реакций. В режиме виртуальной реальности участник учебного процесса отрабатывает точность высадки: контролирует стропы парашюта, управляет положением своего тела в момент полета и куполом после его раскрытия", - пояснили в компании.
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