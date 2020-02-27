Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота

"Вместо 29 кораблей — 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп сегодня ракетами "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент — комплексы "Бастион" и "Бал", — то он составляет примерно 120 ракет", — сказал Воронченко.

Кроме того, добавил адмирал, в составе Черноморского флота появились семь подводных лодок, шесть из которых, по его словам, — "современные и очень эффективные", а на берегу — противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".

"Сейчас по всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная", — заключил командующий ВМСУ.

Обновление корабельного состава, авиации и техники береговых войск Черноморского флота началось в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. Были возрождены и сформированы заново некоторые части и соединения, начался процесс модернизации флота.