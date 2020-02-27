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https://ria.ru/20200227/1565257766.html
Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота
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РИА Новости

Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота

03:23 27.02.2020 (обновлено: 11:34 27.02.2020)
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© РИА Новости / Василий БатановВоенные корабли в бухте Севастополя
Военные корабли в бухте Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
Военные корабли в бухте Севастополя. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко, выступая на форуме Age of Crimea, пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота. Видео выступления адмирала опубликовано в YouTube.
"Вместо 29 кораблей — 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп сегодня ракетами "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент — комплексы "Бастион" и "Бал", — то он составляет примерно 120 ракет", — сказал Воронченко.
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Кроме того, добавил адмирал, в составе Черноморского флота появились семь подводных лодок, шесть из которых, по его словам, — "современные и очень эффективные", а на берегу — противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".
"Сейчас по всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная", — заключил командующий ВМСУ.
Обновление корабельного состава, авиации и техники береговых войск Черноморского флота началось в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. Были возрождены и сформированы заново некоторые части и соединения, начался процесс модернизации флота.
Сейчас в его составе — дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морская авиация. В прошлом году флот пополнили пять кораблей и катеров, в том числе патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов", а также три десантных катера. В этом году запланирована поставка еще 16 кораблей и судов обеспечения.
Патрульный корабль проекта 22160 Дмитрий Рогачев на Новороссийской военно-морской базе
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Черноморский флот в 2020 году получит 16 кораблей и судов обеспечения
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Игорь ВоронченкоЧерное мореВоенно-морские силы УкраиныЧерноморский флот ВМФ РоссииРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Для усиления незалэжности ПРОДАМ ДЕШЕВО для галерного флота Украины металлическую лодку "Крым" зеленого цвета 1970 года выпуска. В хорошем состоянии, но без двигателя. Лодка комплектуется парой разборных весел с уключинами, черпаком и запасным днищевым блоком. Торг уместен. Две банки краски ЖЕЛТОГО и СИНЕГО цвета в ПОДАРОК. Самовывоз с реки Кама. Пусть у Украины тоже будет "Крым"!😂😂😂
27 февраля, 05:47
Феликс Д.
1061031001
А суть жалобы? Да флот, да авиация, кормим свою армию, что бы не кормить чужую, в отличии от них. А они видимо свой "Сагайдачный" модернизировали, в смысле на весельный ход поставили))
27 февраля, 05:14
zzaa_stss
127310000
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