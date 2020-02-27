США ожидают появление новых случаев заболевания коронавирусом

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Траектория распространения нового Траектория распространения нового коронавируса США неизвестна, ожидается появление новых случаев заболевания, заявила представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC) Доктор Энн Шукет.

"Мы ожидаем больше случаев. Это хорошее время для подготовки", - сказала Шукет.

По ее словам, траектория распространения вируса "неизвестна".

Как заявил министр здравоохранения США Алекс Азар, в США всего зарегистрировано 15 случаев коронавируса. Администрация Дональда Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины. Демократы в сенате раскритиковали Трампа за недостаточные, по их мнению, запросы, и в свою очередь предложили потратить на эти цели 8,5 миллиарда долларов. Трамп поблагодарил конгресс за готовность выделить на эти нужды больше средств.