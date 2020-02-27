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2020-02-27T03:15+0300
https://ria.ru/20200227/1565257652.html
Эксперт рассказал, как защитить хранящиеся в "облаках" личные данные
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как защитить хранящиеся в "облаках" личные данные

03:15 27.02.2020
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© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Облачные сервисы позволяют увеличить производительность и удобство работы, однако они также могут привести и к утечкам конфиденциальных данных. Обезопасить себя от такого сценария можно простыми правилами цифровой гигиены, рассказал РИА Новости ведущий инженер направления антивирусной компании McAfee в России (ГК Монт) Антон Тихонов.
"Когда дело доходит до вопросов конфиденциальности данных, большинство из нас не знает точно, как много организаций хранят наши данные - не говоря уже о том, каким образом они ее собирают и для чего используют. К сожалению, ставки очень высоки, особенно когда соответствующие меры по защите персональных данных не применяются. Как следствие, у вас могут украсть вашу цифровую личность, деньги и многое другое", - рассказал Тихонов.
Эксперт советует не использовать повторно один и тот же пароль в разных сервисах и при возможности использовать двухфакторную аутентификацию. "Если вы повторяете один пароль везде, потребуется взломать лишь один облачный сервис и после того, как преступники украдут ваши учетные данные через один сервис, они потенциально получат доступ ко всем записям, имеющим те же учетные данные, включая банковские платформы, электронную почту и другие службы, где хранится конфиденциальная информация... Правильно думать так: много паролей, одно нарушение. Один пароль (потенциально) - много нарушений. Если вы беспокоитесь о способности запомнить их, подумайте об установке менеджера паролей", - сказал ведущий инженер.
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Помимо этого, пользователям стоит уделять внимание, кому и какой доступ они предоставляют: не стоит делить одну учетную запись с друзьями или семьей и предоставлять доступ к папкам вместо файлов. "Если вы хотите поделиться только несколькими файлами, делитесь ими, а не полной папкой. Слишком легко открыть общий доступ, не осознавая, что еще находится в папке, или забыть, с кем вы этим делитесь (или что делились этим вообще!), а позже добавить личные файлы, которые никогда не предназначались для распространения", - пояснил он.
Тихонов также советует не предоставлять неизвестным сервисам свои личные данные и доступ к ним: используя дату рождения, адрес почты или номер телефона можно получить доступ к аккаунтам и данным пользователей. "Будьте осторожны с автосинхронизацией: если вы делитесь папкой с кем-то, многие облачные службы обеспечивают автоматическую синхронизацию... Опасность заключается в том, что, если тот, с кем вы делитесь, заражается вредоносной программой - эта вредоносная программа может быть загружена в облако и тогда автоматически попадет на ваши устройства", - объяснил эксперт.
"Не используйте общественные точки доступа Wi-Fi без приложения VPN для шифрования. Общественный Wi-Fi может быть местом перехвата данных. Всегда используйте VPN или другую технологию, чтобы обеспечить шифрование данных между вашим устройством и облачными службами, подключаясь к общественной Wi-Fi сети", - заключил специалист.
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